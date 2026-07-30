Украинка натолкнулась на настоящее сокровище во время отдыха в Одессе: что нашла в море (видео)
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Находка удивила отдыхающую
Во время отдыха в Одессе украинка обнаружила настоящий черноморский деликатес. Зайдя в море, она прямо из-под ног достала несколько больших живых мидий.
Подходящим видео девушка поделилась в соцсети Threads. По ее словам, их там очень много прямо у берега.
На кадрах видно, как девушка заходит в море на небольшую глубину. И сразу достает из воды несколько больших мидий.
"Одесса. Мидии прям под ногами. Что с ними делать? Как готовить? Кто знает? Я без понятия", — говорится в описании видео.
Переглянути в Threads
Что известно о мидиях из Черного моря?
Черноморские мидии – это полезные и вкусные морские моллюски, которые ценятся за высокое содержание белка и низкую калорийность. Их цена обычно составляет около 120–140 грн за килограмм в раковинах.
Они содержат много полезных аминокислот, витамины групп B, D, E и микроэлементы. А белка в них больше, чем в мясе или рыбе, однако калорий мало.
Выбирая их следует помнить, что свежие мидии должны пахнуть морем. А их раковины должны быть плотно закрыты.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в начале летнего сезона украинцы были возмущены ценами на отдых в Одессе.