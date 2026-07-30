Украинка натолкнулась на настоящее сокровище во время отдыха в Одессе: что нашла в море (видео)

Находка удивила отдыхающую

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Во время отдыха в Одессе украинка обнаружила настоящий черноморский деликатес. Зайдя в море, она прямо из-под ног достала несколько больших живых мидий.

Подходящим видео девушка поделилась в соцсети Threads. По ее словам, их там очень много прямо у берега.

На кадрах видно, как девушка заходит в море на небольшую глубину. И сразу достает из воды несколько больших мидий.

"Одесса. Мидии прям под ногами. Что с ними делать? Как готовить? Кто знает? Я без понятия", — говорится в описании видео.

Что известно о мидиях из Черного моря?

Черноморские мидии – это полезные и вкусные морские моллюски, которые ценятся за высокое содержание белка и низкую калорийность. Их цена обычно составляет около 120–140 грн за килограмм в раковинах.

Они содержат много полезных аминокислот, витамины групп B, D, E и микроэлементы. А белка в них больше, чем в мясе или рыбе, однако калорий мало.

Выбирая их следует помнить, что свежие мидии должны пахнуть морем. А их раковины должны быть плотно закрыты.

Мидии. Фото иллюстративное

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в начале летнего сезона украинцы были возмущены ценами на отдых в Одессе.