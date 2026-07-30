Когда доллар будет по 50: ИИ озвучил прогноз

ИИ назвал перечень факторов, влияющих на дальнейший курс валюты

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Несмотря на прогнозы специалистов, что во втором полугодии 2026 года курс гривны к доллару будет оставаться относительно стабильным, инфляционные процессы в Украине не останавливаются. Так, когда ожидать, что стоимость одного доллара достигнет "психологической" отметки в 50 гривен.

С этим вопросом "Телеграф" решил обратиться к искусственному интеллекту Claude и Gemini. Интересно, что нейросети высказали схожие мнения и аргументы по этому поводу.

Claude

Нейросеть Claude отметила, что сейчас официальный курс доллара держится на уровне примерно 44,5–45 гривен, и никаких предпосылок для прыжка до 50 грн в ближайшее время эксперты не видят.

"В 2026 году курс прогнозируется в диапазоне 44,5–45,5 грн/долл., без резких колебаний. НБУ фактически держит границу около 45 грн — это, по оценкам экспертов, скорее "психологический и политический" рубеж, чем чисто рыночный показатель. Курс стабилен, потому что Украина получает международную финансовую помощь (транши от ЕС, МВФ), что позволяет НБУ сдерживать девальвацию гривны в режиме "управляемой гибкости" — то есть курс реагирует на рынок, но без хаотических скачков", — говорится в ответе.

По мнению ИИ, резкий рост курса доллара возможен скорее в сценарии сокращения или прекращения международной финансовой поддержки. К примеру, после завершения полномасштабной войны, когда объемы западной помощи могут уменьшиться.

"Госбюджет на 2026 год закладывает средневзвешенный курс на уровне 45,7 грн/долл — то есть даже официальные прогнозные ориентиры не предполагают 50 грн. То есть краткосрочных оснований для курса 50 грн за доллар нет — это будет зависеть, прежде всего, от того, как долго будет продолжаться внешнее финансирование и как будет развиваться ситуация с войной", — отметил Claude.

Ответ Claude

Gemini

Нейросеть Gemini заявила, что точной даты, когда курс доллара достигнет 50 гривен, не может назвать ни один экономист, поскольку валютный рынок в условиях войны зависит от многих переменных факторов. Однако, анализируя прогнозы международных организаций и украинских экспертов, можно определить временные рамки и условия, при которых это может произойти.

"Международный валютный фонд (МВФ) в своих долгосрочных расчетах закладывает плановую и контролируемую девальвацию гривны. По оценкам МВФ, отметки в 50,4 грн. за доллар среднегодовой курс может достичь в 2027 году. Украинские эксперты отмечают, что курс 50 гривен за доллар рассматривается в основном как пессимистический или кризисный сценарий. Некоторые аналитики предупреждают, что отметка 50 грн возможна уже до конца 2026 года, но только при условии существенных задержек или сокращении объемов международной финансовой помощи", — говорится в ответе.

В то же время, ИИ предположил, если ритмичность международной поддержки будет сохраняться, а Нацбанк будет продолжать политику управляемой гибкости, девальвация будет происходить плавно. В таких условиях курс будет постепенно подбираться к этой отметке ближе к 2027–2028 годам.

"Финансовая поддержка от ЕС, США и МВФ является главным фактором стабильности золотовалютных резервов НБУ. Нацбанк контролирует рынок с помощью интервенций и не допускает панических скачков. А ход боевых действий, состояние энергетики и экспортные возможности Украины оказывают непосредственное влияние на спрос и предложение валюты", — указал Gemini.

Ответ Gemini

Какой курс доллара в Украине прогнозирует МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) в докладе World Economic Outlook обнародовал прогноз курса доллара по отношению к гривне на следующие 5 лет. Так, согласно данным МВФ, курс будет постепенно расти до 54,1 гривны за доллар в 2029 году.

Прогноз курса доллара:

2026 год: 48,6 грн за доллар;

2027 год: 50,4 грн за доллар;

2028 год: 52,1 грн за доллар;

2029 год: 54,1 грн за доллар.

Ранее "Телеграф" рассказывал, в каком году украинцы были самыми богатыми, и это было не тогда, когда доллар стоил 8 гривен, как принято считать.