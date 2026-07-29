Хотела и квартиру, и наследство: как одно заявление лишило женщину выплат за погибшего воина

Суд признал поведение женщины недопустимым противоречием

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Полонский районный суд Хмельницкой области принял решение в деле о наследстве погибшего на войне защитника Украины. Фемида встала на сторону брата воина, а не бывшей жены.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на материалы дела. Женщина утверждала, что развод был формальным, однако убедительных доказательств не предоставила.

Мобилизованный гражданин и истица женились в ноябре 2023 года. В феврале семья распалась — супруги официально развелись. По словам женщины, это требовалось сугубо технически: чтобы она могла сама, без присутствия мужа, купить квартиру, которую до этого арендовала. При этом ее муж специально взял отпуск, чтобы лично подписать заявление о разводе. Кроме того, он написал еще одно заявление, чтобы расторжение брака провели без его присутствия. В феврале 2025 года воин погиб на фронте.

Спустя неделю после развода истица купила квартиру. В нотариальном договоре она собственноручно подписала заявление, что на момент покупки не состоит ни в каких семейных отношениях — ни в официальном браке, ни в гражданском. Это дало ей право оформить недвижимость единолично, без согласия бывшего мужа. Суд обратил внимание, что из-за данного договора экс-жена не может претендовать на наследство бывшего мужа, хотя женщина продолжала утверждать, что они состояли в семейных отношениях.

Решение суда

Суд признал такое поведение недопустимым противоречием и встал на сторону брата погибшего. Именно он получил официальное уведомление о гибели, занимался погребением, а сам погибший все свои отпуска после развода проводил не с истицей, а с братом.

Истец пытается искусственно изменять правовую природу своих отношений с умершим в зависимости от того, что является для нее материально выгоднее: для покупки квартиры – утверждать об отсутствии семьи, а для получения наследства и государственных выплат – утверждать о существовании брака Суд

Ранее сообщалось, что матери погибшего воина пришлось доказывать родство с сыном в суде. Все из-за ошибки в переводе фамилии с русского языка.