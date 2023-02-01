Унес жизни 28 детей: 5 фактов о судьбе и смерти виновника Скниловской трагедии

Болел "онко", перед вторжением рф уехал в Крым, вину в авиакатастрофе так и не признал

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В понедельник, 27 июля, проходит 24 года со дня страшной Скниловской трагедии – в результате самой большой катастрофы в истории авиашоу погибли 77 человек, среди которых 28 детей. Еще около 250 человек пострадали.

В этот день в 2002 году во время авиашоу на львовском аэродроме "Скнилов" истребитель Су-27 упал в толпу зрителей. Главным виновником трагедии признан Владимир Топонар, умерший в начале 2023 года во временно оккупированном Крыму.

"Телеграф" собрал пять известных и малоизвестных фактов из жизни и смерти летчика, которого в свое время называли лучшим в мире и блестящая карьера которого оборвалась мгновенно из-за сложной фигуры пилотажа на низкой высоте (так называемая "косая петля с поворотом").

Факт №1. Скнилов.

Напомним, 27 июля 2002 г. на военном аэродроме "Скнилов" во Львове во время авиашоу произошла одна из самых ужасных катастроф на авиашоу в Европе и одна из крупнейших авиакатастроф в Украине.

В результате падения самолета Су-27 погибли 77 человек, в том числе 28 детей. Еще более 500 человек были признаны судом пострадавшими. На аэродроме на момент крушения находилось около 10 тысяч человек.

Катастрофа на аэродроме "Скнилов" (фото - armyinform.com.ua)

Фигуры высшего пилотажа выполняли пилоты первого класса полковник Топонарь и второй пилот полковник Юрий Егоров. Оба пилота успели катапультироваться и получили лишь незначительные травмы.

Егоров и Топонарь в день катастрофы (фото — EPA/UPG)

Факт №2. Поселился на Киевщине, но получал деньги из россии

В 2005 г. судьи военного апелляционного суда присудили Топонарю наказание – лишение свободы на 14 лет, а Егорову – 8 лет.

Впрочем, за решеткой Топонарь провел всего 8 лет, и в 2013-м вышел на свободу – срок заменили на принудительные работы.

Топонарь (слева) вместе с другими подсудимыми "по делу Скнилова" (фото — obozrevatel.com)

После освобождения из колонии поселился в селе Зиркачи Кагарлыкского района Киевской области, начал жить с новой женой (расписался с ней еще в колонии) и строил дом собственными силами.

По словам бывшей жены пилота — Ирины, — Топонарь получал российскую пенсию с 2014 года, так как после оккупации Крыма россией его пенсионное дело осталось в Симферополе. Украинскую же пенсию ему платить перестали.

Топонарь вскоре после освобождения из колонии (фото – скриншот)

В середине февраля 2022-го (незадолго до полномасштабного вторжения рф в Украину) он со второй женой — Татьяной — выехал на Крымский полуостров. Сделали это они якобы обычным поездом до админграницы, а дальше пешком через Чонгар.

Факт №3. Не помогал оккупантам бомбить Киев

Недавно фамилия Топонаря снова попала в публичную плоскость под несколько резонансным углом. Так, бывший руководитель тюремной системы Украины Сергей Старенький заявил, что Топонаря якобы вывезли в Крым "на скорой" (возможно, бойцы ЧВК "Вагнер"), где он присоединился к российской авиации, атакующей Украину.

" А в марте оно уже на военном самолете россии бомбило Киевщину, в том числе и Кагарлыцкий район ", — писал Старенький.

Однако в прокуратуре и в СБУ журналистам эту информацию опровергли: данных о госизмене у правоохранителей отсутствовали, уголовных производств в отношении Топонаря на начало этого года также не было.

В свою очередь экс-супруга пилота назвала этот информпривод "бессовестным бредом". "Какой-то черный пиар. Только непонятно, кому и зачем он был нужен. Володя был тяжело больным человеком. С 2002 года не летал. Как могли его вывозить "вагнеровцы" накануне войны? Кому принадлежала "скорая"? Как она могла пересекать границу? Нужно иметь огромную фантазию, чтобы сложить вместе всю эту чушь", — сообщила женщина.

Опрошенные "Телеграфом" некоторые авиационные эксперты тоже усомнились, что после 20-летней паузы можно сохранить летное мастерство, через несколько недель освоить незнакомый боевой самолет и выдерживать физические нагрузки во время боевых вылетов в таком возрасте.

Возможное "окно" для потенциального сотрудничества с оккупантами — консультирование или передача врагу секретной информации. Впрочем, доказать или опровергнуть эту версию также невозможно.

С бывшей женой Ириной в Крыму (фото - из семейного архива женщины)

Факт №4. Болезнь и смерть Топонаря

По словам единственного сына Владимира — Ивана Топонаря, — бывший летчик-ас в последнее время болел онкологией. Врачи диагностировали у него рак четвертой степени. По прибытии в оккупированный Симферополь местные медики констатировали: раковая опухоль не подвергается операциям.

Впоследствии экс-пилота поместили в больницу в Керчи, где о нем заботилась вторая жена. Также стало известно, что в последние месяцы он был прикован к постели, постепенно у него стали отказывать почки.

Именно в Керчи Топонарь умер 21 января в пять часов утра, а 25-го тело бывшего летчика подвергли кремации. Прах усопшего похоронили 28-го числа на кладбище в Феодосии.

Факт №5. НЛО и фальшивая карта: виновным себя не считал

Во время расследования Скниловской трагедии и после выхода из тюрьмы Топонарь не признавал своей вины в авиакатастрофе, доказанной экспертизами. По его словам, он якобы заметил неисправность самолета, сообщил об этом своему командованию, но ему приказали продолжать шоу, которое закончилось катастрофой. Также во время судебного процесса он рассказывал журналистам даже об НЛО и поддельной карте авиашоу, когда зрители оказались гораздо ближе, чем ожидали.

Родственники погибших в трагедии обвиняли летчика в желании сбросить с себя вину и замечали, что он ни разу не извинялся перед ними за события 2002 г. Пилот же считал себя "козлом отпущения" и убеждал, что "правда уже никому не нужна".

"Желаю, чтобы не держали на меня зла. Зло вообще не надо ни на что держать. Время все равно рассудит, кто был больше прав, а кто нет", — говорил он медийщикам в 2016 г. после долгой паузы в общении со СМИ.

Сын летчика после смерти пилота опроверг журналистам все обвинения в адрес отца. Он также сообщил, что до самой смерти Владимир Топонарь не признавал своей вины в Скниловской трагедии.