Разгонял митингующих на Майдане и чуть не умер в Москве: где сейчас соратник Януковича Клюев

Экс-политик был лишен украинского гражданства

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Один из ближайших соратников беглого президента Виктора Януковича, бывший народный депутат от Партии регионов Андрей Клюев после Революции Достоинства покинул Украину. За годы своей политической карьеры он занимал важные должности, однако впоследствии стал фигурантом уголовных дел, международных санкций и наконец был лишен украинского гражданства.

Андрей Клюев родился 12 августа 1964 года в Донецке. По образованию он горный инженер — окончил Донецкий политехнический институт, где впоследствии защитил кандидатскую диссертацию.

В 1990-х годах вместе с братом Сергеем он начал бизнес по производству и продаже подшипников. Позже их активы расширились на металлургическую и энергетическую отрасли.

В политику Клюев пришел в середине 1990-х, став депутатом Донецкого областного совета. В 2002 году его избрали народным депутатом Украины, где он возглавил парламентский комитет по топливно-энергетическому комплексу.

Андрей Клюев, Николай Азаров, Виктор Янукович. Фото: УНИАН

Позже он несколько лет работал вице-премьер-министром в правительствах Виктора Януковича и Николая Азарова. В 2012 году возглавил Совет национальной безопасности и обороны, а в последние недели президентства Януковича – в январе 2014 года – стал руководителем Администрации президента.

Андрей Клюев и Янукович

Скандалы, связанные с Андреем Клюевым

После второго тура президентских выборов 2004 года его называли одним из представителей власти, связываемых с попытками фальсификации результатов голосования. Конкретно эти действия стали предпосылкой Оранжевой революции.

Андрей Клюев. Фото: УНИАН

Еще более серьезные обвинения прозвучали после начала Революции Достоинства. Журналистские расследования и материалы следствия указывали на причастность тогдашнего секретаря СНБО к подготовке силового разгона студентов на Майдане 30 ноября 2013 года.

Андрей Клюев, Виктор Янукович

В 2014 году Генеральная прокуратура открыла в отношении Клюева уголовное производство по делу о массовых убийствах протестующих в центре Киева в феврале 2014 года. Его объявили в международный розыск, а также внесли в санкционные списки Европейского Союза, США и Канады. Впоследствии СБУ прекратила его розыск, а к 2019 году европейские санкции в отношении него были отменены по истечении срока их действия и судебных решений в ЕС.

Не смог вернуться в политику

В 2019 году Клюев пытался баллотироваться в Верховную Раду. Однако Центральная избирательная комиссия отказала ему в регистрации кандидатом, поскольку он не проживал на территории Украины в течение предусмотренного законом срока.

В феврале 2023 года президент Владимир Зеленский своим указом прекратил гражданство Украины для ряда бывших чиновников, среди которых был и Андрей Клюев. После этого его также лишили звания почетного гражданина Бахмута.

Андрей Клюев

Где сейчас Андрей Клюев

После побега из Украины весной 2014 Клюева неоднократно замечали на оккупированной территории Донбасса. Украинские правоохранители сообщали, что проверяли информацию о его возможных контактах с пророссийскими силами.

Андрей Клюев. Фото: picture-alliance/dpa

По сообщениям российских СМИ, в 2023 году Клюева госпитализировали в одну из частных клиник Москвы. Его состояние было тяжелым и для поддержания жизненных функций врачи применили аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Экс-политику тогда диагностировали двустороннюю пневмонию и вводили в медикаментозный сон.

По данным российских медиа, ныне бывший высокопоставленный чиновник проживает в России, в частности в элитном районе Рублевка вблизи Москвы.

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