LAUD и TAYANNA стали тренерами по вокалу обновленной "Фабрики звезд"

Премьера ожидает зрителей уже этой осенью

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Платформа SWEET.TV продолжает раскрывать карты масштабного перезапуска "Фабрики звезд". Шоу новой эпохи – это современная музыкальная академия. Здесь будущие self-made артисты будут учиться у лучших профессионалов страны: от стилистов, хореографов и актеров до спортивных тренеров и вокальных коучей.

Об этом сообщает пресс-служба проекта.

Обновленный проект создает пространство, где молодые исполнители получат не только выход на большую сцену, но и реальные практические инструменты для построения долгосрочной карьеры в диджитал-эре. За вокальное становление и фирменное звучание новых фабрикантов будут отвечать одни из самых ярких и талантливых представителей украинской сцены – певцы, авторы песен и композиторы LAUD и TAYANNA.

LAUD: "Моя задача – снять с музыкантов блоки и научить не бояться своей уникальности"

Для певца и композитора LAUD участие в проекте в роли тренера по вокалу – это особый и символический шаг, ведь "Фабрика звезд" была частью его детства и первых музыкальных мечтаний.

Для меня, как и для многих, "Фабрика звезд" – это легендарное шоу, которое мы все смотрели в детстве. Я уже тогда активно занимался музыкой, пел и, конечно, мечтал когда-нибудь стать частью этой истории. И когда меня пригласили как преподавателя по вокалу, я понял, что это идеальное место для меня сегодня. Вокальный коучинг – это моя вторая страсть. Я получаю невероятный кайф, когда могу направить талантливых людей, дать им технику, знания и помочь обрести собственное звучание делится LAUD

По словам артиста, его главным фокусом будет – органичность, самобытность и создание фирменного саунда, который сможет конкурировать как в Украине, так и за рубежом.

Новая "Фабрика" — это не об устаревших рамках и не о стремлении просто "попасть в тренды". Это об артистах, удивляющих своей уникальностью. Неважно, в каком стиле ты работаешь — важно, ты ли в этом органичен. У каждого человека есть скрытая уникальность, и наша задача – найти ее, подсветить сильные стороны и добавить интересные вокальные фишки подчеркивает LAUD

LAUD стал вокальным тренером на "Фабрике звезд". Фото: https://www.instagram.com/fabrykazirok.sweet.tv/

TAYANNA: "Просто хорошо петь маловато — важно иметь правильную психологическую подготовку"

Плечом к плечу с вокалистами будет работать и TAYANNA — певица и композитор, знающая все о кулисах крупных и масштабных проектов и готовая передать свой опыт молодым артистам. Артистка убеждена, что для построения успешной карьеры вокальных данных мало — не менее важна внутренняя устойчивость:

На моем жизненном пути было много вокальных конкурсов, которые я прошла сама, а также опыт создания конкурсов и написания песен. Поэтому мне кажется, что у меня достаточно знаний, которыми я могу поделиться с участниками. Ведь просто хорошо петь мало — важно иметь правильную внутреннюю и психологическую подготовку. И я очень рада присоединиться к такой команде, потому что невероятно соскучилась по Аланчику отмечает TAYANNA

TAYANNA также стала вокальным тренером на "Фабрике звезд". Фото: https://www.instagram.com/fabrykazirok.sweet.tv/

Обновленная "Фабрика звезд" от SWEET.TV уникальное творческое пространство для становления новых имен украинской сцены, где голос – это только начало, а настоящая харизма и индивидуальность станут залогом успеха артистов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что судья "Фабрики звезд" Иван Клименко стал членом академии Grammy.