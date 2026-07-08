Белые носки снова станут белоснежными: хозяйственное мыло и отбеливатель можете отложить

Достаточно сделать это после стирки

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Белые носки летом быстро теряют свой вид. Через пот, пыль и ежедневное ношение они постепенно сереют или желтеют, даже если их регулярно стирать.

Многие пытаются вернуть белый цвет с помощью отбеливателя, но эксперты с "nlc." говорят, что есть более простой способ.

Специалисты объясняют, что пожелтение ткани чаще всего вызывают не только загрязнение, но и накопление пота, жира из кожи и других органических веществ, постепенно проникающих в волокна ткани. Со временем обычной стирки уже недостаточно, чтобы полностью их удалить.

Эксперт по экологической уборке Мэрили Нельсон советует воспользоваться простым методом, который давно использовали еще наши бабушки. После стирки белые вещи нужно сушить под прямыми солнечными лучами.

Белые носки сушатся. Фото: сгенерированное ИИ

Ультрафиолетовое излучение помогает естественным образом отбелить ткань. Солнечный свет может сделать менее заметными желтые следы от пота, некоторые жирные пятна и другие органические загрязнения. Кроме того, оно обладает антибактериальным эффектом и помогает уменьшить неприятный запах.

Наилучший результат можно получить, если сушить носки в солнечную погоду примерно с полудня до трех часов дня. Именно в это время ультрафиолетовое излучение наиболее интенсивно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как домашним раствором из двух ингредиентов отбелить белые кроссовки.