Не только из-за культового фильма: почему украинцы все чаще выбирают имя Леон для мальчиков

Среди наших граждан входят в моду короткие иностранные имена

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Минюст опубликовал список популярных и редких имен в Украине за первое полугодие 2026 года. Наряду с двойными, религиозными и архаическими часть имен имеет иностранное происхождение. Украинцы называли мальчиков: Амир, Леон, Себастиан, Дайан, Лиам, Килиан, Итан, Мартин, Дэвид, Ричард, Эван.

"Телеграф" расскажет об имени Леон, оказавшемся в списке на второй позиции среди иностранных и нетипичных для украинской традиции мужских имен.

Происхождение и значение имени

Имя Леон имеет древнегреческое происхождение. Оно произошло от слова λέων (leon), что буквально означает "лев". В древнегреческой, а впоследствии и в римской культуре лев был символом храбрости, благородства, власти и силы.

Во многих странах Леон существует как самостоятельное имя, хотя иногда он считается сокращенной формой имен Леонид, Леонард или Леонардо. В Украине же его все чаще регистрируют именно как отдельное имя.

Известные люди по имени Леон

Имя распространено во многих странах мира, поэтому его носят немало известных людей. Например:

Леон Маршан — четырехкратный олимпийский чемпион, один из самых успешных пловцов ХХ века (Франция)

Леон Горецка — известный немецкий профессиональный футболист (ФК "Бавария")

Леон Расселл – легендарный американский вокалист, пианист, гитарист, автор песен, аранжировщик, продюсер

Леон Фуко – французский физик, механик, оптик и астроном, который с помощью знаменитого маятника экспериментально продемонстрировал вращение Земли и изобрел гироскоп.

Для большинства украинцев первая ассоциация с этим именем – культовый французский фильм "Леон" (Léon: The Professional) 1994 года режиссера Люка Бессона. Лента с Жаном Рено в главной роли десятилетиями регулярно транслировалась по телевидению и стала классикой мирового кино. Именно после ее выхода имя Леон стало хорошо узнаваемым даже среди людей, никогда не встречавших его в реальной жизни.

Кадр из фильма Léon: The Professional

Почему имя становится модным в Украине.

Впрочем, популярность имени объясняется не только кинематографом. На выбор родителей влияют и другие факторы, например стремление выбрать необычное, но не экзотическое имя и ассоциация со словом "лев", что символизирует силу и уверенность.

Эксперты по ономастике отмечают, что сегодня украинские родители все чаще выбирают имена, одновременно современные, международные и легко произносимые за рубежом, такие как Итан или Лиам. Леон полностью отвечает этим критериям.

Кроме того, оно хорошо сочетается с украинскими фамилиями, не нуждается в сокращении и имеет понятное значение. Именно поэтому Леон постепенно переходит из категории редких имен к все более популярным среди молодых родителей.

Ранее мы рассказали, что означает имя Килиан, также попавшее в список. В его популяризации среди украинцев большую роль сыграл известный по фильмам "Оппенгеймер", "Начало" и сериалу "Острые картузы" ирландский актер Киллиан Мерфи.