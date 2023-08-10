Скрывают в себе силу воина: украинцы с этими именами - прирожденные защитники (список)

Интересно, что в списке имен есть и имя Валерий (как у экс-главкома ВСУ Залужного)

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Фамилии могут много рассказать об украинце. Но еще одним важным источником информации о человеке является и имя, ведь некоторые из них могут указывать на то, что человек, — прирожденный защитник.

Украинский писатель Руслан Яр считает, что раньше в Украине защитников называли именами Валентин, Валерий (Валерия), Константин, Тимур.

По его словам, частицы "вал" и "тин" могли обозначать защитные сооружения, "рой", — военное подразделение, "мур", — стену.

Таким образом, по версии Яра, каждое из этих имен можно трактовать:

Валентин, — дважды защитник (вал + тин);

Валерий и Валерия, — военные защитники (вал + рой);

Константин/Костянтин — защитник круга/костра (кон/кост + тин);

Тимур — ты стена (ты + мур).

Заметим, ученые считают, что на самом деле перечисленные выше имена имеют древнегреческое, латинское и тюркское происхождения ( детальнее о них можно прочитать, нажав на имя в списке ). Однако Руслан Ян задается вопросом, почему тогда эти имена сейчас не распространены в странах происхождения так же, как Украине, — и предлагает альтернативные значения, которыми могли наделять эти имена наши предки.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие фамилии украинцев произошли от церкви.