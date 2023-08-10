Укр

Скрывают в себе силу воина: украинцы с этими именами - прирожденные защитники (список)

Автор
Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
22868
"Вал", "тин" и "мур": знали ли вы, что в вашем имени может быть зашифрована настоящая крепость? Новость обновлена 28 июля 2026, 13:28
"Вал", "тин" и "мур": знали ли вы, что в вашем имени может быть зашифрована настоящая крепость?. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Интересно, что в списке имен есть и имя Валерий (как у экс-главкома ВСУ Залужного)

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Google

Фамилии могут много рассказать об украинце. Но еще одним важным источником информации о человеке является и имя, ведь некоторые из них могут указывать на то, что человек, — прирожденный защитник.

Украинский писатель Руслан Яр считает, что раньше в Украине защитников называли именами Валентин, Валерий (Валерия), Константин, Тимур.

По его словам, частицы "вал" и "тин" могли обозначать защитные сооружения, "рой", — военное подразделение, "мур", — стену.

Таким образом, по версии Яра, каждое из этих имен можно трактовать:

Заметим, ученые считают, что на самом деле перечисленные выше имена имеют древнегреческое, латинское и тюркское происхождения (детальнее о них можно прочитать, нажав на имя в списке). Однако Руслан Ян задается вопросом, почему тогда эти имена сейчас не распространены в странах происхождения так же, как Украине, — и предлагает альтернативные значения, которыми могли наделять эти имена наши предки.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие фамилии украинцев произошли от церкви.

Теги:
#Имена