Деньги больше не будут утекать сквозь пальцы: 16 "золотых" правил от немцев, как сэкономить

Ключевым является соблюдение правил в повседневной жизни

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Многие украинцы стараются сэкономить деньги семейного бюджета, но это не всегда удается. Однако, чтобы реализовать этот замысел, нужно в первую очередь обратить внимание на повседневные мелочи, которые в сумме могут иметь решающее значение.

Об этом пишет германское издание RND. Отмечается, что существует не менее 16 правил экономии.

Вопрос сбережения средств является одним из тех, которые многие задают себе почти каждый день. Эти советы помогут увеличить ваш бюджет почти без труда.

Определите цель сбережений

Чтобы знать, сколько денег вы можете сэкономить, вам нужно знать, сколько денег у вас есть. План, точно документирующий, сколько денег есть в наличии и на что они тратятся, помогает определить цели сбережений. В плане должны быть перечислены как постоянные расходы (аренда, электроэнергия, интернет и т.д.), так и переменные расходы (продукты, бензин, посещение кино или ресторана и т.п.), и он должен регулярно пересматриваться.

Произведите инспекцию расходов

Тщательный контроль за собственными деньгами уменьшает импульсивные покупки и ненужные издержки. Бесплатные мобильные приложения для сбережений или бюджетирования позволяют быстро и легко отслеживать доходы и расходы. Эти приложения также помогают вам определить цели сбережений и проанализировать ваши привычки расходования средств.

Исключите излишние расходы

Этот совет звучит очевидно, но его часто игнорируют. Если вы знаете, сколько денег тратите ежемесячно на кафе, вечеринки или билеты в кино, легче сокращать расходы. Например, может быть полезным выделить один день в неделю для определенных развлечений, таких как питание вне дома или посещение спа-салона. Также следует избегать импульсивных покупок.

Просмотрите действующие контракты

Каждый, кто подписал контракт на телефонную связь или интернет несколько лет назад, может платить более высокую цену, чем с другим поставщиком или другим тарифным планом. Особо следует регулярно проверять, являются ли ваши текущие контракты на мобильную связь и интернет все еще наилучшим предложением.

Отмените неиспользованные подписки

Netflix, Disney+, Sky, Spotify, Amazon Prime – для многих людей стриминговые сервисы и онлайн-шоппинг стали частью их повседневной жизни. Но этот комплексный пакет имеет свою цену. Поэтому каждый, кто хочет сэкономить деньги, должен спросить себя, насколько важна его подписка.

Делайте покупки разумно

Еще один простой трюк для контроля затрат – это старый добрый список покупок. Здесь также соблюдайте принцип "покупайте только то, что вам действительно нужно".

Приготовьте еду самостоятельно

Те, кто ежедневно обедает в офисе, могут снизить расходы, принося еду из дома. Это существенно снизит издержки.

Купите более дешевые продукты вместо брендовых

Супермаркеты знают, как их клиенты совершают покупки. Например, распространенной практикой является размещение более дорогих товаров на полках на уровне глаз, тогда как более дешевые альтернативы обычно находятся на низших полках.

Избегайте вредных привычек

Экономия также означает обходиться без чего-либо, но это не обязательно означает потери. Те, кто хочет бросить дорогие привычки, такие как курение или алкоголь, могут использовать экономию в качестве дополнительной мотивации.

Продайте или обменяйте вместо того, чтобы выбрасывать и покупать новое

Иногда можно заработать немного денег на вещах, которыми вы уже не пользуетесь. Если вы хотите разгрузить свой шкаф, избавиться от коллекции DVD-дисков или выбросить запыленный чайный сервиз на чердаке, вы можете попытаться продать эти вещи через популярные маркетплейсы. И наоборот, там можно найти подержанные вещи и купить их дешевле, чем в магазинах.

Для сбережения существуют простые правила

Оставьте машину на стоянке

Те, кто отказывается от использования автомобиля и ходит пешком или ездит на велосипеде, экономят деньги и делают пользу для себя и окружающей среды. Это еще более актуально во времена стремительного роста цен на топливо.

Начните совместное пользование автомобилем с коллегами

Тем, кто пользуется автомобилем или не может пользоваться общественным транспортом, следует рассмотреть возможность совместного использования автомобиля. Просто договоритесь с коллегами о дороге в офис.

Сделайте это сами

Принцип "Сделай сам" сейчас в моде, и редко бывает больше стимулов делать что-то самостоятельно, чем нехватка денег. Социальные сети полны так называемых лайфхаков, предлагающих разумные и недорогие решения повседневных проблем.

Округлите суммы покупок

Многие банки предлагают своим клиентам возможность автоматического округления платежей. Это, по сути, цифровой эквивалент сборки денег в копилку. С каждым платежом картой суммы округляются до ближайшего значения и автоматически переводятся на сберегательный счет.

Минимизируйте покупки в рассрочку

Покупка в рассрочку или отложение онлайн-платежей на более позднюю дату очень удобная опция, особенно когда денег маловато. Однако это позволяет сэкономить только ограниченную сумму и несет риск быстрого накопления долгов. Таким образом главное правило — покупайте только тогда, когда вы можете себе это позволить.

Учредите день без затрат

Попытайтесь ввести один день в месяц, когда вообще не тратятся деньги. С течением времени эту идею можно расширить до нескольких дней без затрат и экономия станет привычкой.

В конце месяца можно сравнить объемы затрат и определить, сколько средств было сэкономлено

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