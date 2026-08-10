Баклажаны как в ресторане: простой секрет идеальной закуски

Эти баклажаны с терияки исчезают со стола за минуты

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Баклажаны — один из самых универсальных летних овощей. Их жарят, запекают, тушат и маринуют. Особенно сочными и вкусными они получаются, если обвалять брусочки овоща в кукурузном крахмале перед обжаркой, а в процессе добавить терияки.

Рецептом поделились на Instagram-странице lypovva_g.

Для этого рецепта лучше выбирать молодые баклажаны с гладкой, блестящей кожурой и плотной мякотью без крупных семян. Они не горчат и не требуют долгого вымачивания. Если овощи всё же кажутся горьковатыми, их стоит присыпать солью и оставить на 10 минут, а затем промокнуть бумажными полотенцами.

Обжаривать баклажаны нужно на хорошо разогретой сковороде и не выкладывать сразу много кусочков, иначе они начнут тушиться в собственном соку вместо того, чтобы подрумяниться.

Ингредиенты

баклажаны — 2 шт.;

крахмал кукурузный — 2 ст. л.;

соус "Терияки" — для обжарки;

соль — 0,5 ч. л.;

растительное масло — для жарки;

зеленый лук, кунжут — для подачи.

Способ приготовления

Баклажаны вымыть и нарезать брусочками среднего размера. Посыпать солью и оставить на 10 минут, чтобы ушла лишняя горечь и влага. Хорошо промокнуть кусочки бумажными полотенцами, чтобы убрать выделившуюся жидкость. Добавить к баклажанам кукурузный крахмал и тщательно перемешать, чтобы каждый кусочек равномерно покрылся тонким слоем. Разогреть на сковороде растительное масло и обжарить баклажаны до золотистой корочки, периодически переворачивая. Влить соус "Терияки" и потушить все вместе ещё несколько минут, чтобы овощи хорошо пропитались соусом.

Готовые баклажаны выложить на тарелку, посыпать нарезанным зелёным луком и кунжутом. Подавать закуску лучше сразу после приготовления, пока корочка остаётся хрустящей. Такое блюдо хорошо сочетается с отварным рисом или лапшой и может стать как самостоятельной закуской, так и частью обеда в азиатском стиле.