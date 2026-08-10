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Баклажаны как в ресторане: простой секрет идеальной закуски

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Автор
Баклажаны с соусом терияки
Баклажаны с соусом терияки. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Эти баклажаны с терияки исчезают со стола за минуты

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Баклажаны — один из самых универсальных летних овощей. Их жарят, запекают, тушат и маринуют. Особенно сочными и вкусными они получаются, если обвалять брусочки овоща в кукурузном крахмале перед обжаркой, а в процессе добавить терияки.

Рецептом поделились на Instagram-странице lypovva_g.

Для этого рецепта лучше выбирать молодые баклажаны с гладкой, блестящей кожурой и плотной мякотью без крупных семян. Они не горчат и не требуют долгого вымачивания. Если овощи всё же кажутся горьковатыми, их стоит присыпать солью и оставить на 10 минут, а затем промокнуть бумажными полотенцами.

Обжаривать баклажаны нужно на хорошо разогретой сковороде и не выкладывать сразу много кусочков, иначе они начнут тушиться в собственном соку вместо того, чтобы подрумяниться.

Ингредиенты

  • баклажаны — 2 шт.;
  • крахмал кукурузный — 2 ст. л.;
  • соус "Терияки" — для обжарки;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • растительное масло — для жарки;
  • зеленый лук, кунжут — для подачи.

Способ приготовления

  1. Баклажаны вымыть и нарезать брусочками среднего размера. Посыпать солью и оставить на 10 минут, чтобы ушла лишняя горечь и влага.
  2. Хорошо промокнуть кусочки бумажными полотенцами, чтобы убрать выделившуюся жидкость.
  3. Добавить к баклажанам кукурузный крахмал и тщательно перемешать, чтобы каждый кусочек равномерно покрылся тонким слоем.
  4. Разогреть на сковороде растительное масло и обжарить баклажаны до золотистой корочки, периодически переворачивая.
  5. Влить соус "Терияки" и потушить все вместе ещё несколько минут, чтобы овощи хорошо пропитались соусом.

Готовые баклажаны выложить на тарелку, посыпать нарезанным зелёным луком и кунжутом. Подавать закуску лучше сразу после приготовления, пока корочка остаётся хрустящей. Такое блюдо хорошо сочетается с отварным рисом или лапшой и может стать как самостоятельной закуской, так и частью обеда в азиатском стиле.

Теги:
#Рецепт #Закуска #Баклажаны