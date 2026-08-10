Не делайте работу за Скабееву: военные обратились к украинцам из-за громких заявлений
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Юрий Игнат рассказал, с какими вызовами сталкивается украинская ПВО
Военные обратились к средствам массовой информации и Telegram-каналам с просьбой не распространять волнующие людей сообщения и не делать гиперболизированные заголовки относительно ситуации с российскими баллистическими ракетами.
Как сообщает "РБК-Украина", спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона обратился в медиа с такими словами:
"Наши мониторинговые группы посмотрели, сколько было информации именно по баллистике за собственно крайние атаки, в частности, на Одесщину. Забиваете в Google "Воздушные силы", — "не сбито ни одной ракеты" ", — подчеркнул он и добавил, что от тысяч ссылок никому не станет легче.
Спикер ПС объяснил, что когда украинские медиа и Telegram-каналы нагнетают такими заголовками, врагу остается просто их процитировать. Он попросил не делать "всю работу за Скабееву и Соловьева" и подчеркнул, что подача информации очень важна для украинской внутренней аудитории.
С какими вызовами сталкиваются ВС ВСУ
Полковник отметил, что Украина ожидает новых поставок вооружения от партнеров, и для этого ведется масштабная работа. В то же время, серьезной проблемой остается нехватка средств, способных перехватывать баллистические ракеты.
По словам Игната, сейчас российские войска сосредотачивают удары, в частности на портовой и логистической инфраструктуре, пытаясь таким образом повлиять на экономику Украины.
Для атак РФ применяет широкий спектр средств воздушного нападения – баллистические и крылатые ракеты, авиационные ракеты, дроны-камикадзе, в том числе реактивные. Украинская ПВО противодействует им всеми доступными средствами.
По его словам, эффективность уничтожения ударных беспилотников типа "Шахед" остается очень высокой и достигает 95%.
В то же время, ситуация с баллистическими ракетами значительно сложнее. Как объяснил Игнат, причиной является дефицит ракет для Patriot — системы, способной перехватывать такие цели.
Последние атаки РФ баллистикой: каковы результаты ПВО
Что касается массированного удара по Одесщине в ночь на 9 августа 2026 года, враг применил 11 ракет разных типов, большинство из них заходят на цель по баллистической траектории. Также было зафиксировано до 100 БпЛА противника разных типов, в том числе реактивные дроны и барражирующие боеприпасы типа "Бандероль".
"В результате боевой работы противовоздушной обороной были сбиты 72 процента БпЛА, а также пять из шести "Бандеролей", одна ракета. Кроме того, в результате активного противодействия три ракеты не достигли целей — их локация (место падения) уточняется", — отметили в пресс-службе.
Поэтому говорить, что "ни одной ракеты не сбили", по уточненным данным нельзя.
Как сообщалось Воздушными Силами ВСУ, во время ночной атаки 8 августа 2026 года россияне ударили по Киеву шестью баллистическими ракетами "Искандер-М" и зенитными управляемыми ракетами С-400. Тогда действительно ни одну из них сбить не удалось.
"В ночь на 08 августа (с 18:00 07 августа) противник атаковал шестью баллистическими ракетами "Искандер-М" и зенитными управляемыми ракетами С-400 из Брянской области, а также 151 ударным БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия"", – говорится в публикации.
Среди сбитого или подавленного вооружения в ПС ВСУ назвали 135 вражеских БПЛА разных типов на севере, юге и востоке страны.
Такая же ситуация с отсутствием сбития российской баллистики произошла 6 июля 2026 года. Тогда Воздушные силы зафиксировали 23 баллистических ракеты, из них:
- 19 ракет "Искандер-М" — сбиты 0 из 19;
- 4 ракеты, запущенные с ЗРК С-400 — сбиты 0 из 4.
То есть из 23 баллистических ракет не было сбито ни одной. Отдельно РФ запустила шесть "Цирконов" — их тоже не удалось перехватить. В то же время, с крылатыми ракетами ситуация была принципиально иной: были сбиты 31 из 33 Х-101 и все 6 "Калибров".
Досадная ошибка: что заявил Роберт Бровди
В свою очередь командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр) почти одновременно опубликовал свое обращение.
"Прошу не распространять гиперболизированные и интерпретированные заголовки и не кошмарить уставших людей: из материала о том, что мы можем бить врага в 7 раз интенсивнее, принять к распространению предложение о том, как нас запугать", – написал он, объясняя комментарий американскому изданию Associated Press.
По его словам, там действительно речь шла о ходе Крымской операции и ее текущих вызовах. О 14% тоже говорилось и это правда. Но есть нюанс по отношению к одномоментному ракетному залпу, отметка которого в возможностях противника на текущий момент составляет более 70(77) ракет разного типа из разных пусковых установок, кораблей и самолетов.
"Противник работает над наращиванием одномоментного залпа и до 200 единиц, но это не касается исключительно баллистических ракет, как было интерпретировано и распространено в заголовках ведущих украинских изданий с одномоментным охватом в миллионы читателей", – объяснил Мадяр.
Он добавил, что имела место досадная ошибка при переводе на английский с голосовой дорожки, записанной с первоисточника, который уже исправлен, на украинский.
Напомним, в последние дни имя Мадяра все чаще встречается в новостях и соцсетях в связи с успешными атаками СБС на российские танкеры и другие суда в Азовском и Черном море. Конечно же такие успехи в уничтожении сил врага не остались без внимания пользователей сети, которые наделали забавные мемы.