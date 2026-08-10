Не делайте работу за Скабееву: военные обратились к украинцам из-за громких заявлений

Юрий Игнат рассказал, с какими вызовами сталкивается украинская ПВО

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Военные обратились к средствам массовой информации и Telegram-каналам с просьбой не распространять волнующие людей сообщения и не делать гиперболизированные заголовки относительно ситуации с российскими баллистическими ракетами.

Как сообщает "РБК-Украина", спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона обратился в медиа с такими словами:

"Наши мониторинговые группы посмотрели, сколько было информации именно по баллистике за собственно крайние атаки, в частности, на Одесщину. Забиваете в Google "Воздушные силы", — "не сбито ни одной ракеты" ", — подчеркнул он и добавил, что от тысяч ссылок никому не станет легче.

Спикер ПС объяснил, что когда украинские медиа и Telegram-каналы нагнетают такими заголовками, врагу остается просто их процитировать. Он попросил не делать "всю работу за Скабееву и Соловьева" и подчеркнул, что подача информации очень важна для украинской внутренней аудитории.

Юрий Игнат. Фото: Громадське радіо

С какими вызовами сталкиваются ВС ВСУ

Полковник отметил, что Украина ожидает новых поставок вооружения от партнеров, и для этого ведется масштабная работа. В то же время, серьезной проблемой остается нехватка средств, способных перехватывать баллистические ракеты.

По словам Игната, сейчас российские войска сосредотачивают удары, в частности на портовой и логистической инфраструктуре, пытаясь таким образом повлиять на экономику Украины.

Для атак РФ применяет широкий спектр средств воздушного нападения – баллистические и крылатые ракеты, авиационные ракеты, дроны-камикадзе, в том числе реактивные. Украинская ПВО противодействует им всеми доступными средствами.

По его словам, эффективность уничтожения ударных беспилотников типа "Шахед" остается очень высокой и достигает 95%.

В то же время, ситуация с баллистическими ракетами значительно сложнее. Как объяснил Игнат, причиной является дефицит ракет для Patriot — системы, способной перехватывать такие цели.

Последние атаки РФ баллистикой: каковы результаты ПВО

Что касается массированного удара по Одесщине в ночь на 9 августа 2026 года, враг применил 11 ракет разных типов, большинство из них заходят на цель по баллистической траектории. Также было зафиксировано до 100 БпЛА противника разных типов, в том числе реактивные дроны и барражирующие боеприпасы типа "Бандероль".

"В результате боевой работы противовоздушной обороной были сбиты 72 процента БпЛА, а также пять из шести "Бандеролей", одна ракета. Кроме того, в результате активного противодействия три ракеты не достигли целей — их локация (место падения) уточняется", — отметили в пресс-службе.

Поэтому говорить, что "ни одной ракеты не сбили", по уточненным данным нельзя.

Как сообщалось Воздушными Силами ВСУ, во время ночной атаки 8 августа 2026 года россияне ударили по Киеву шестью баллистическими ракетами "Искандер-М" и зенитными управляемыми ракетами С-400. Тогда действительно ни одну из них сбить не удалось.

"В ночь на 08 августа (с 18:00 07 августа) противник атаковал шестью баллистическими ракетами "Искандер-М" и зенитными управляемыми ракетами С-400 из Брянской области, а также 151 ударным БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия"", – говорится в публикации.

Среди сбитого или подавленного вооружения в ПС ВСУ назвали 135 вражеских БПЛА разных типов на севере, юге и востоке страны.

Такая же ситуация с отсутствием сбития российской баллистики произошла 6 июля 2026 года. Тогда Воздушные силы зафиксировали 23 баллистических ракеты, из них:

19 ракет "Искандер-М" — сбиты 0 из 19;

4 ракеты, запущенные с ЗРК С-400 — сбиты 0 из 4.

То есть из 23 баллистических ракет не было сбито ни одной. Отдельно РФ запустила шесть "Цирконов" — их тоже не удалось перехватить. В то же время, с крылатыми ракетами ситуация была принципиально иной: были сбиты 31 из 33 Х-101 и все 6 "Калибров".

Досадная ошибка: что заявил Роберт Бровди

В свою очередь командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр) почти одновременно опубликовал свое обращение.

"Прошу не распространять гиперболизированные и интерпретированные заголовки и не кошмарить уставших людей: из материала о том, что мы можем бить врага в 7 раз интенсивнее, принять к распространению предложение о том, как нас запугать", – написал он, объясняя комментарий американскому изданию Associated Press.

По его словам, там действительно речь шла о ходе Крымской операции и ее текущих вызовах. О 14% тоже говорилось и это правда. Но есть нюанс по отношению к одномоментному ракетному залпу, отметка которого в возможностях противника на текущий момент составляет более 70(77) ракет разного типа из разных пусковых установок, кораблей и самолетов.

Роберт Бровди (Мадьяр). Фото: Открытые источники

"Противник работает над наращиванием одномоментного залпа и до 200 единиц, но это не касается исключительно баллистических ракет, как было интерпретировано и распространено в заголовках ведущих украинских изданий с одномоментным охватом в миллионы читателей", – объяснил Мадяр.

Он добавил, что имела место досадная ошибка при переводе на английский с голосовой дорожки, записанной с первоисточника, который уже исправлен, на украинский.

Напомним, в последние дни имя Мадяра все чаще встречается в новостях и соцсетях в связи с успешными атаками СБС на российские танкеры и другие суда в Азовском и Черном море. Конечно же такие успехи в уничтожении сил врага не остались без внимания пользователей сети, которые наделали забавные мемы.