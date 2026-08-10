Баклажани як у ресторані: простий секрет ідеальної закуски

Ці баклажани з теріяки зникають зі столу за хвилини

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Баклажани — один із найуніверсальніших літніх овочів. Їх смажать, запікають, тушкують і маринують. Особливо соковитими та смачними вони виходять, якщо обваляти брусочки овочу в кукурудзяному крохмалі перед обсмажуванням, а в процесі додати теріякі.

Рецептом поділилися на Instagram-сторінці lypovva_g.

Для цього рецепта краще обирати молоді баклажани з гладкою, блискучою шкіркою та щільним м'якушем без великого насіння. Вони не гірчать і не потребують тривалого вимочування. Якщо овочі все ж здаються гіркуватими, їх варто присипати сіллю й залишити на 10 хвилин, а потім промокнути паперовими рушниками.

Обсмажувати баклажани потрібно на добре розігрітій сковороді й не викладати одразу багато шматочків, інакше вони почнуть тушкуватися у власному соку замість того, щоб підрум'янитися.

Інгредієнти

баклажани — 2 шт.;

крохмаль кукурудзяний — 2 ст. л.;

соус "Теріяки" — для обсмажування;

сіль — 0,5 ч. л.;

рослинна олія — для смаження;

зелена цибуля, кунжут — для подачі.

Спосіб приготування

Баклажани вимити й нарізати брусочками середнього розміру. Посипати сіллю й залишити на 10 хвилин, щоб вийшла зайва гіркота та волога. Добре промокнути шматочки паперовими рушниками, щоб прибрати рідину, яка виділилася. Додати до баклажанів кукурудзяний крохмаль і ретельно перемішати, щоб кожен шматочок рівномірно вкрився тонким шаром. Розігріти на сковороді рослинну олію та обсмажити баклажани до золотавої скоринки, періодично перевертаючи. Влити соус "Теріякі" й потушкувати все разом ще кілька хвилин, щоб овочі добре просочилися соусом.

Готові баклажани викласти на тарілку, посипати нарізаною зеленою цибулею та кунжутом. Подавати закуску краще одразу після приготування, поки скоринка залишається хрусткою. Така страва добре поєднується з відварним рисом або локшиною та може стати як самостійною закускою, так і частиною обіду в азійському стилі.