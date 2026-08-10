В честь жены Трампа? Что означает это женское имя, которое становится популярным в Украине

Оно известно еще из античности

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Имя Мелания вошло в перечень необычных женских имен, которыми украинцы называли своих дочерей в первом полугодии 2026 года. Такие данные обнародовало Министерство юстиции Украины.

"Телеграф" расскажет, откуда произошло это имя, что оно означает и где наиболее распространено.

Откуда произошло имя Мелания

Имя Мелания имеет древнегреческое происхождение. Оно образовалось от слова melas (μέλας), что означает "черный", "темный" или "смуглый".

Широкое распространение имя получило благодаря святой Мелании Римлянке — христианской подвижнице IV–V веков, посвятившей свою жизнь благотворительности и помощи нуждающимся. Именно поэтому имя закрепилось в православной и католической традициях, а впоследствии распространилось во многих странах Европы.

Сегодня имя Мелания ассоциируется с мудростью, сдержанностью и внутренней силой.

Где распространено имя Мелания

Чаще всего имя Мелания встречается в Украине, Румынии, Греции, Италии и других странах, где сильно влияние христианской традиции. Также оно известно в Испании и странах Латинской Америки, в частности в Перу, Доминиканской Республике, Венесуэле и Никарагуа.

В разных языках существуют собственные формы этого имени. Например, на английском и французском оно звучит как Melanie, на итальянском — Melania, а в южнославянских странах часто используется форма Melanija.

Кто из известных людей носит имя Мелания

Мелания Трамп — бывшая первая леди США, супруга президента Дональда Трампа.

Мелания Трамп

Святая Мелания Римлянка – одна из самых почитаемых раннехристианских святых.

Святая Мелания Римлянка

Мелани Гамильтон – героиня всемирно известного романа Маргарет Митчелл "Унесенные ветром". Ее образ стал символом доброты, благородства и самопожертвования, а после выхода одноименного фильма 1939 года имя Melanie приобрело еще большую популярность во многих странах.

Мелани Гамильтон

По данным Министерства юстиции Украины, в первом полугодии 2026 года Мелания вошла в перечень необычных женских имен, которыми украинцы называли новорожденных дочерей. При этом ведомство отнесло его к категории имен религиозной и культурной традиции. В эту же группу вошли Авигея, Вирсавия, Суламита, Евангелина, Сара, Теона, Магдалина, Афина и Юнона.

Популярны и редки имена детей в Украине в первом полугодии 2026 года. Инфографика Министерство юстиции

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким необычным именем называют своих сыновей украинцы.