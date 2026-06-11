У "АТБ" есть люди, которые могут силой задерживать покупателей: это не охранники у входа

Администрация может вызвать сотрудников частного охранного предприятия

В случае подозрения в краже или другом правонарушении клиента "АТБ" могут задержать на месте до приезда полиции. Однако обычные охранники этого делать не могут.

Об этом "Телеграфу" рассказали в поддержке сети "АТБ". По словам оператора, охранники, которые стоят на входе в магазин, не имеют права силой задерживать покупателя, даже если у них возникло подозрение в краже. Однако сделать это может частная охрана по вызову администрации.

"Силой задерживать сотрудник охраны не может, но администрация магазина может вызвать частную охрану, которая может применить силу для задержания до приезда сотрудников полиции", — объяснили в поддержке.

Напомним, ранее мы писали о том, в чем отличия между "синими" и "черными" "АТБ". Хотя на первый взгляд, кажется, что разница лишь в цвете фасада, на самом деле между ними есть несколько основных особенностей.

Также "Телеграф" ранее рассказывал о том, что установка камер видеонаблюдения в частном секторе может закончиться немалым штрафом. Кроме того, незаконная видеосъемка предусматривает конфискацию оборудования или ограничение свободы до 3 лет, если камеры нарушают неприкосновенность частной жизни, а фонари слепят соседей или водителей, или если оборудование скрыто.