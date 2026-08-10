Конец аномальной жары: синоптик назвал дату похолодания в Украине

Показатели температуры приблизятся к многолетней норме

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Во второй декаде августа в Украине прогнозируется нормализация температурных показателей и незначительное похолодание. Уже с 13 августа ночная температура снизится до +8…+15°С, дневная до +23…+29°С, местами пройдут кратковременные ливневые дожди с грозами.

Об этом в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич. По его словам, аномально жаркая и сухая воздушная масса африканского происхождения уже покинула Украину.

Метеоролог пояснил, что в предыдущие дни, в связи с прохождением холодного атмосферного фронта, температурный фон в Украине снизился до более комфортных показателей, которые уже близки к многолетней норме. В последующие несколько дней погодные условия в большинстве стран Европы будет формировать большой и малоподвижный антициклон.

"Он распространится от Франции до восточных областей Украины и обеспечит в регионе стабильную солнечную погоду с небольшим количеством осадков и летними температурными показателями как минимум до конца второй декады августа. Повышенное атмосферное давление, невысокая влажность воздуха и отсутствие циклонической активности станут основными метеорологическими факторами в перспективе не только в Украине, но и в ряде соседних стран. К счастью, экстремальная жара не предвидится и средние температуры будут близки к норме для этих дней с небольшими колебаниями в течение недели", — сказал Кибальчич.

Он отметил, что в этот период дожди будут выпадать нечасто и охватят небольшие по площади территории. Повышенное атмосферное давление будет препятствовать формированию плотной облачности, а устойчивость воздушной массы не позволит развиваться активным грозам.

"И все же, небольшие кратковременные дожди ливневого характера могут освежить воздух в некоторых регионах нашей страны. Прежде всего, осадки прогнозируются местами в западных, северных и центральных областях 11 – 12 августа. Следовательно, ожидается период отсутствия дождей по всей Украине примерно до 17 – 18 августа. К концу второй декады атмосферное давление постепенно начнет снижаться и в некоторых регионах пройдут дожди с грозами, в западных и южных регионах местами не исключены сильные ливни и шквалистые порывы ветра", — указал Кибальчич.

Игорь Кибальчич

По его словам, температура воздуха на территории Украины 11 – 12 августа в ночное время будет составлять +15…+22 °С, днем +28…+34 °С. Затем, начиная с северо-западных областей, распространится более прохладная воздушная масса, поэтому с 13 августа ночная температура снизится до +8…+15 °С, дневная до +23…+29 °С.

"Лишь на крайнем юге и в Крыму относительно жаркая погода продолжится. Здесь ночью ожидается +14…+19°С, днем +27…+32°С", — резюмировал Кибальчич.

Прогноз погоды на август 2026 года. Инфографика ИИ/"Телеграф"

На карте аномалий количества осадков желтым и коричневым цветом показаны регионы с их дефицитом в период с 10 по 17 августа. Под влиянием антициклона на значительных территориях Европы, кроме северной ее части, ожидается недостаток дождей и вероятность развития засухи.

Карта аномалий количества осадков в Европе

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