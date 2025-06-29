"А мужчинам запретим мастурбацию": украинки в бешенстве из-за возможного запрета абортов

У пользовательниц появилось много вопросов

Депутаты Ивано-Франковского городского совета на днях призвали государственные власти запретить в Украине аборты, мол в стране демографические проблемы. Украинские женщины в ярости.

Женщина, которая в Тике Ток называет себя Анной Тихой является психологом. Она записала видео.

Девушка привела аргументы, почему Украине не нужен запрет на аборты. Она спрашивает, почему выплаты на ребенка начинаются после его рождения, если эмбрион – это человек.

"Почему при убийстве беременной преступник не сидит за двойным? Почему заморозить человека = его убийству, а заморозить эмбрион — обычная практика?", — спрашивает она.

Автор обращает внимание, что выплаты на ребенка не меняются с 2014 года, большая статистика матерей-одиночек и невыплаченных алиментов, есть проблемы семейного насилия.

В комментариях украинцы написали свое мнение. Большинство комментариев от возмущенных женщин.

Люди пишут о том, если бы проблема была в рождаемости из-за абортов, то не было бы программы на телевидении "Беременная в 16".

В сети шутят, что надо создать петицию о запрете мужской мастурбации. Мол, парни тоже "убивают" детей.

Люди в комментариях спрашивают, почему продажа детей запрещена, а продажа яйцеклеток нет. А также были вопросы, почему отсчет жизни ведут не от зачатия, а от рождения.

Что предшествовало

Прессслужба самого горсовета Ивано-Франковска направила обращение адресованному президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю и Верховной Раде. Инициаторы законопроекта ссылаются на статьи Конституции Украины.

Они отмечают, что каждый человек в Украине имеет право на жизнь, а в условиях войны это еще и вопрос восстановления генофонда. В обращении разрешение на аборты называют "дискриминацию людей по стадии развития", что приводит к упадку страны. Потому депутаты требуют "на законодательном уровне защитить жизнь нерожденных детей и закрепить это в Конституции Украины".

Ранее "Телеграф" писал, сколько людей умирает в стране каждый год.