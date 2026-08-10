Жаркое лето предвещает суровые морозы. К какой зиме готовиться украинцам

В природе существует определенный механизм компенсации

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После жаркого лета 2026 может прийти аномально холодная зима. Это объясняется динамикой синоптических процессов.

"Телеграф" рассказывает, почему грядущая зима может быть экстремально холодной на основе докладов и мониторинга Полярного вихря от WMO (Всемирной метеорологической организации) и карт аномалий температур и состояния арктического льда от Copernicus Climate Change Service (C3S) – Copernicus Cllette.

Дело в том, что из-за высоких летних температур океаны и почва накапливают огромное количество лишней энергии (тепла). Осенью, когда становится прохладнее, Арктика остывает очень быстро, а средние широты остаются прогретыми.

Возникает резкий контраст и из-за этой огромной разницы температур высотное воздушное течение (струйное течение Jet Stream) начинает вести себя нестабильно. Вместо того чтобы ровно удерживать холод на севере, оно изгибается глубокими волнами на юг.

Какая погода была зимой с 2021 года. Инфографика: "Телеграф"/ШИ

Полярный вихрь (Polar Vortex) — огромная зона низкого давления и циркулирующего холодного воздуха, постоянно окружающая оба полюса Земли и удерживающая самые холодные арктические массы вблизи полюса, обычно надежно замкнута на севере струйным течением. Однако из-за разбалансировки атмосферы после жаркого лета происходит внезапное стратосферное потепление или разрушение вихря.

Без этого барьера арктический лютый мороз "вырывается" с севера и прорывается далеко на юг, в умеренные широты Европы и Азии. Именно поэтому после жаркого лета может прийти зима с трескучими морозами.

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