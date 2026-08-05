Спасение во время блэкаутов: этот смартфон работает больше месяца без зарядки (цена и фото)

Самой сильной стороной новинки является её система питания

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Китайский производитель смартфонов Poco представил смартфон, который может стать полезным решением в Украине во время отключений света. Гаджет может работать без подзарядки больше месяца.

Об этом пишет DakikHa. Речь о мобильном телефоне под названием Poco M8 Power. Его главной "фишкой" стал аккумулятор на 8000 мАч, который может обеспечить до 38 дней беспрерывной работы (в режиме ожидания).

Технические характеристики Poco M8 Power:

Экран

Новый смартфон оснащен 6,9-дюймовым AMOLED-дисплеем Full HD+ с частотой обновления 120 Гц. Для защиты экрана используется защитное стекло Gorilla Glass 7i, а для безопасности под экраном встроен сканер отпечатков пальцев.

Производительность

В основе устройства лежит процессор Snapdragon 4 Gen 4. Poco M8 Power сможет также порадовать своего владельца до 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения с помощью карты microSD. В качестве ПО используется ОС Android 16 с фирменной оболочкой HyperOS 3.

Питание

Самой сильной стороной Poco M8 Power является его система питания, поддерживаемая проводной зарядкой мощностью 45 Вт и обратной проводной зарядкой мощностью 22,5 Вт. Эта емкость обеспечивает до 28 часов воспроизведения видео, 14 часов игр и 31 час использования социальных сетей.

Камеры

Что касается камер, то здесь установлена ​​50-мегапиксельная основная камера Light Fusion 400 и 8-мегапиксельная фронтальная камера.

Модель поступит в продажу уже в августе и будет стоить от 260 до 300 долларов (в зависимости от версии — 6 или 8 ГБ оперативной памяти).

Ранее мы рассказали, где ловит 5G в Киеве и как проверить, поддерживает ли его ваш Android или iPhone.