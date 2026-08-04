Тайна общественных туалетов: почему двери кабинок никогда не доходят до пола

Зазор под дверью в общественных туалетах сделан не просто так

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Все мы привыкли к огромным зазорам в кабинках общественных уборных и полному отсутствию уединения, но задумывались ли вы, почему их делают именно так? На это есть несколько причин.

По-видимому, все дело в элементарных принципах практичности, гигиены и стоимости. Об этом сообщает "Телеграф".

Безопасность в экстренных ситуациях: Если человеку внутри станет плохо, зазор позволяет быстро заметить это и вовремя оказать помощь.

Удобство уборки: Общественные уборные посещают очень часто, поэтому их приходится мыть многократно в течение дня, а свободное пространство под дверью значительно ускоряет и упрощает этот процесс.

Экономия: Приобрести укороченные двери обойдется значительно дешевле, чем заказывать полноценные полотна от пола до потолка.

Вентиляция: Зазор обеспечивает быструю циркуляцию воздуха, благодаря чему неприятные запахи не застаиваются внутри кабинки и быстрее выветриваются.

Определение занятости: Пространство под дверью позволяет легко и без лишних стуков проверить, свободна ли кабинка.

Психологический фактор: Ощущение просматриваемости и неполной приватности подталкивает посетителей быстрее освобождать кабинку, предотвращая очереди.

Почему в общественных туалетах делают зазор между дверьми и полом/Инфографика ИИ

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