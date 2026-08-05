Почему в отелях всегда белые полотенца: причина не только в красоте

Белый цвет полотенец в отелях выбирают не случайно

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В ванной комнате номера отеля чаще всего можно увидеть белые полотенца. Выбор цвета обусловлен не задумкой дизайнеров и не данью моде. За выбором полотенец белого цвета стоит целая система, от которой зависит и гигиена номера, и скорость работы персонала.

Оказывается, у отельеров есть вполне конкретные причины выбирать белый цвет полотенец, даже когда интерьеры номеров разноцветные. Об этом пишет Fakt.pl.

Почему белые полотенца лучше цветных

Главная причина — контроль чистоты. На белой ткани моментально видно любое пятно, будь то косметика, кровь или просто въевшаяся грязь. Персоналу не нужно присматриваться или гадать, чистое полотенце перед ним или нет. На белом полотенце любой изъян заметен с первого взгляда, и такое полотенце сразу выводится из оборота. Для гостя это тоже своего рода гарантия, что полотенце чистое.

Второй момент — технология стирки. Белую ткань можно кипятить и отбеливать при высоких температурах, не боясь испортить рисунок или вытравить цвет. Это позволяет прачечным отеля полноценно дезинфицировать текстиль после каждого гостя, а не просто освежать его внешний вид. Цветной текстиль, для сравнения, со временем тускнеет и требует более деликатного и раздельного ухода, а изношенные экземпляры сложно докупить в тон остальным. С белым такой проблемы не возникает, так как недостающие полотенца всегда можно доукомплектовать без риска, что оттенок не совпадет.

Фото сгенерировано ИИ

Еще одна причина состоит в удобстве. В крупном отеле ежедневно проходят через стирку сотни полотенец, и если бы у каждого номера был свой цвет или узор, разложить их по местам превратилось бы в отдельную задачу. Белый цвет снимает этот вопрос полностью, так как горничной не нужно ничего сортировать и подбирать — любое полотенце подходит для любого номера.

Наконец, белый цвет попросту универсален. Он сочетается с любым интерьером ванной комнаты и создает ощущение легкости и чистоты.

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