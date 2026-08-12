Вода, соки, газовані напої в "АТБ" різко впали в ціні — що встигнути купити цього тижня

Вартість деяких товарів знизилася більш ніж на 40%

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Цього тижня в магазинах "АТБ" діють знижки на чимало напоїв. У переліку — мінеральна вода, газовані напої, соки, нектари, холодний чай та енергетики.

Деякі товари можна придбати помітно дешевше, тож варто звернути увагу на акційні пропозиції. Детальніше про це написав "Телеграф".

Подробиці у матеріалі: "В "АТБ" великий розпродаж: шоколад, морозиво та ковбаси йдуть за пів ціни".

Ось які напої можна придбати зі знижкою:

"Поляна Купель" 0,5 л — знижка 42% , ціна 25,65 грн .

— знижка , ціна . Квас "Ярило справжній" 2 л — знижка 35% .

— знижка . "Живчик" різного об'єму — знижка 34% , ціна від 16,90 до 41,90 грн .

різного об'єму — знижка , ціна від . Тонік "Своя лінія" — знижка 39% .

— знижка . Тархун "День у День" — знижка 39% .

— знижка . "Біола Bloody Mary" гострий — знижка 32% , ціна 45,90 грн .

— знижка , ціна . Холодний чай "Своя лінія" зелений або чорний — знижка 33% .

зелений або чорний — знижка . "Своя лінія" зі смаком лайма та м'яти — знижка 33% .

— знижка . Лимонад "День у День" зі смаком персика та малини — знижка 33% .

зі смаком персика та малини — знижка . Енергетик MOVEON зі смаком чорниці — знижка 33% .

зі смаком чорниці — знижка . "Своя лінія" Сміливчик із соком яблука — знижка 32% .

із соком яблука — знижка . Ізотонік Ustronianka з вітамінами — знижка 32% .

з вітамінами — знижка . Солодкий напій "День у День" зі смаком білого персика — знижка 37% , ціна 29,16 грн .

зі смаком білого персика — знижка , ціна . Лимонад "Розумний вибір" — знижка 32% .

— знижка . Нектар "Біола" яблуко-виноград — знижка 32% .

— знижка . Нектар "Біола" вишневий — знижка 32% .

— знижка . Нектар "Біола" томатний Bloody Mary — знижка 32% .

— знижка . "Трускавецька" негазована та слабогазована — знижка 30%.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чи безпечно купувати заморожені продукти в "АТБ" після відключень світла та що з ними роблять працівники магазинів.