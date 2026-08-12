Вода, соки, газовані напої в "АТБ" різко впали в ціні — що встигнути купити цього тижня
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Вартість деяких товарів знизилася більш ніж на 40%
Цього тижня в магазинах "АТБ" діють знижки на чимало напоїв. У переліку — мінеральна вода, газовані напої, соки, нектари, холодний чай та енергетики.
Деякі товари можна придбати помітно дешевше, тож варто звернути увагу на акційні пропозиції. Детальніше про це написав "Телеграф".
Подробиці у матеріалі: "В "АТБ" великий розпродаж: шоколад, морозиво та ковбаси йдуть за пів ціни".
Ось які напої можна придбати зі знижкою:
- "Поляна Купель" 0,5 л — знижка 42%, ціна 25,65 грн.
- Квас "Ярило справжній" 2 л — знижка 35%.
- "Живчик" різного об'єму — знижка 34%, ціна від 16,90 до 41,90 грн.
- Тонік "Своя лінія" — знижка 39%.
- Тархун "День у День" — знижка 39%.
- "Біола Bloody Mary" гострий — знижка 32%, ціна 45,90 грн.
- Холодний чай "Своя лінія" зелений або чорний — знижка 33%.
- "Своя лінія" зі смаком лайма та м'яти — знижка 33%.
- Лимонад "День у День" зі смаком персика та малини — знижка 33%.
- Енергетик MOVEON зі смаком чорниці — знижка 33%.
- "Своя лінія" Сміливчик із соком яблука — знижка 32%.
- Ізотонік Ustronianka з вітамінами — знижка 32%.
- Солодкий напій "День у День" зі смаком білого персика — знижка 37%, ціна 29,16 грн.
- Лимонад "Розумний вибір" — знижка 32%.
- Нектар "Біола" яблуко-виноград — знижка 32%.
- Нектар "Біола" вишневий — знижка 32%.
- Нектар "Біола" томатний Bloody Mary — знижка 32%.
- "Трускавецька" негазована та слабогазована — знижка 30%.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чи безпечно купувати заморожені продукти в "АТБ" після відключень світла та що з ними роблять працівники магазинів.