Мороженое на 50% дешевле, а пицца — на 35%: в "АТБ" устроили распродажу заморозки

Отдельные виды холодного десерта продают дешевле чем за 20 гривен

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В "АТБ" на этой неделе действуют скидки на замороженные продукты — больше всего подешевело мороженое, но акции также есть на пиццу, вареники, овощные смеси и морепродукты.

Подробнее об акциях на этой неделе написал "Телеграф". Некоторые позиции продаются на 50% дешевле.

Более подробностей в материале: "В "АТБ" большая распродажа: шоколад, мороженое и колбасы уходят за полцены".

Мороженое

Мороженое "Київський пломбір" — вафельные стаканчики, рожки и эскимо без сахара — продают со скидкой 50%. Стаканчик 80 г стоит 19,90 грн вместо 60,90 грн. На 50% дешевле продают тортики и сорбеты Magnat 500 г – за 114,90 грн вместо 229,90 грн. Мороженое "Рудь" и "Каштан" подешевело на 46%, "Три Ведмеді" — на 45%.

В "АТБ" на этой неделе подешевело популярное мороженое

На 34% дешевле "Лімо Пломбір 1965" 0,5 кг — 130,95 грн, фисташковое Three Bears — 174,33 грн и "Ласка" с какао 65 г — 9,09 грн. "Своя лінія" Большой Стакан и Золотой Каштан подешевели на 40%, "Своя лінія" Факел — на 31%.

Скидки составляют 40%

Замороженные блюда и продукты

Гавайская пицца "Легко!" стоит 105,50 грн со скидкой 35%, овощная смесь Iglotex для крем-супа – 71,91 грн со скидкой 39%. Вареники "Своя лінія" с картофелем и грибами 0,9 кг продают за 59,90 грн, а "День у День" с капустой или сладким сыром — за 41,90-48,90 грн. На оба товара действует скидка 30%.

Паста с кальмаром и креветками "Своя лінія" подешевела на 40% — до 35,50 грн. Крабовые палочки "Сніговий краб" стоят 75,90 грн, "Аквафрост" — 53,90 грн, скидка на оба товара составляет 30%.

Замороженные продукты можно приобрести по более выгодным ценам

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что сладости в "АТБ" подешевели почти вдвое.