Морозиво на 50% дешевше, а піца - на 35%: в "АТБ" влаштували розпродаж заморозки

Окремі види холодного десерту продають дешевше ніж за 20 гривень

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В "АТБ" цього тижня діють знижки на заморожені продукти — найбільше подешевшало морозиво, але акції також є на піцу, вареники, овочеві суміші та морепродукти.

Детальніше про акції цього тижня написав "Телеграф". Деякі позиції продаються на 50% дешевше.

Більш подробиць у матеріалі: "В "АТБ" великий розпродаж: шоколад, морозиво та ковбаси йдуть за пів ціни".

Морозиво

Морозиво "Київський пломбір" — вафельні стаканчики, ріжки та ескімо без цукру — продають зі знижкою 50%. Стаканчик 80 г коштує 19,90 грн замість 60,90 грн. На 50% дешевше продають тортики та сорбети Magnat 500 г — за 114,90 грн замість 229,90 грн. Морозиво "Рудь" та "Каштан" подешевшало на 46%, "Три Ведмеді" — на 45%.

В "АТБ" цього тижня подешевшало популярне морозиво

На 34% дешевші "Лімо Пломбір 1965" 0,5 кг — 130,95 грн, фісташкове Three Bears — 174,33 грн та "Ласка" з какао 65 г — 9,09 грн. "Своя лінія" Великий Стакан і Золотий Каштан подешевшали на 40%, "Своя лінія" Факел — на 31%.

Знижки сягають 40%

Заморожені страви та продукти

Гавайська піца "Легко!" коштує 105,50 грн зі знижкою 35%, овочева суміш Iglotex для крем-супу — 71,91 грн зі знижкою 39%. Вареники "Своя лінія" з картоплею та грибами 0,9 кг продають за 59,90 грн, а "День у День" з капустою або солодким сиром — за 41,90–48,90 грн. На обидва товари діє знижка 30%.

Паста з кальмаром та креветками "Своя лінія" подешевшала на 40% — до 35,50 грн. Крабові палички "Сніговий краб" коштують 75,90 грн, "Аквафрост" — 53,90 грн, знижка на обидва товари становить 30%.

Заморожені продукти можна придбати за вигіднішими цінами

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що солодощі в "АТБ" здешевшали майже вдвічі.