Стены засияют новыми красками: что использовать вместо деревянной вагонки

На смену "классике" есть современные материалы

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Деревянная вагонка традиционно считается отличным материалом для отделки стен в помещениях. Однако стоимость, "капризность" и сложность работы с ней заставляют задуматься над современными альтернативами.

"Телеграф" расскажет, чем можно заменить этот метариал. Итак, при ремонте стоит обратить внимание на декоративные ПВХ панели, которые имеют различные дизайны и отделки, включая узоры из искусственного кирпича, камня и плитки.

Декоративные стеновые панели ПВХ – это современный, влагостойкий и недорогой материал для внутренней отделки помещений. Они имитируют дерево, камень, кирпич или мрамор, легко монтируются на клей или каркас без идеального выравнивания стен.

Главные преимущества ПВХ панелей

Влагостойкость: 100% защита от воды, что позволяет использовать их в ванных комнатах, душевых и кухнях.

100% защита от воды, что позволяет использовать их в ванных комнатах, душевых и кухнях. Простой монтаж: Не требует сложного подготовительного выравнивания стен; легко режутся обычным ножом.

Не требует сложного подготовительного выравнивания стен; легко режутся обычным ножом. Легкий уход: Поверхность не боится влажной уборки с применением неабразивных моющих средств.

Поверхность не боится влажной уборки с применением неабразивных моющих средств. Большой выбор дизайнов: Имитация 3D-рельсов, дерева, мозаики, мрамора или бетона.

Имитация 3D-рельсов, дерева, мозаики, мрамора или бетона. Цена: Стоимость ПВХ панелей стартует от 150–250 грн за квадратный метр.

Вариант отделки комнаты ПВХ панелями

Популярные виды и дизайн

Листовые панели: Большие форматы (например, 96х48 см или 122х270 см) позволяют быстро закрыть большую площадь стены с минимумом швов.

Большие форматы (например, 96х48 см или 122х270 см) позволяют быстро закрыть большую площадь стены с минимумом швов. Пластиковые 3D-рельсы (бамебо/ламели): Создают эффект деревянных рельсовых стен, выглядят стильно в коридорах и гостиных.

Создают эффект деревянных рельсовых стен, выглядят стильно в коридорах и гостиных. Самоклеящиеся виниловые панели: Имеют клеевой слой на оборотной стороне, что максимально упрощает монтаж своими руками.

ПВХ панели легко монтируются

Недостатки и ограничения

Чувствительность к ударам Тонкие листовые или шовные панели могут повредиться от сильного точечного удара.

Тонкие листовые или шовные панели могут повредиться от сильного точечного удара. Пожарная безопасность Хотя качественный твердый ПВХ самозатухающий, это все же пластик — панели не стоит устанавливать вблизи открытого огня (например, газовых конфорок без защитного стекла).

Хотя качественный твердый ПВХ самозатухающий, это все же пластик — панели не стоит устанавливать вблизи открытого огня (например, газовых конфорок без защитного стекла). Токсичность при горении: При пожаре выделяет едкий дым, поэтому не рекомендуется для отделки эвакуационных выходов.

Вариант отделки помещения ПВХ панелями

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