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Стены засияют новыми красками: что использовать вместо деревянной вагонки

Автор
Вадим Михальченко
Дата публикации
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Автор
ПВХ панели имеют как преимущества, так и некоторые недостатки Новость обновлена 12 августа 2026, 20:24
ПВХ панели имеют как преимущества, так и некоторые недостатки. Фото Коллаж "Телеграфа"

На смену "классике" есть современные материалы

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Деревянная вагонка традиционно считается отличным материалом для отделки стен в помещениях. Однако стоимость, "капризность" и сложность работы с ней заставляют задуматься над современными альтернативами.

"Телеграф" расскажет, чем можно заменить этот метариал. Итак, при ремонте стоит обратить внимание на декоративные ПВХ панели, которые имеют различные дизайны и отделки, включая узоры из искусственного кирпича, камня и плитки.

Декоративные стеновые панели ПВХ – это современный, влагостойкий и недорогой материал для внутренней отделки помещений. Они имитируют дерево, камень, кирпич или мрамор, легко монтируются на клей или каркас без идеального выравнивания стен.

Главные преимущества ПВХ панелей

  • Влагостойкость: 100% защита от воды, что позволяет использовать их в ванных комнатах, душевых и кухнях.
  • Простой монтаж: Не требует сложного подготовительного выравнивания стен; легко режутся обычным ножом.
  • Легкий уход: Поверхность не боится влажной уборки с применением неабразивных моющих средств.
  • Большой выбор дизайнов: Имитация 3D-рельсов, дерева, мозаики, мрамора или бетона.
  • Цена: Стоимость ПВХ панелей стартует от 150–250 грн за квадратный метр.
Вариант отделки комнаты ПВХ панелями
Вариант отделки комнаты ПВХ панелями

Популярные виды и дизайн

  • Листовые панели: Большие форматы (например, 96х48 см или 122х270 см) позволяют быстро закрыть большую площадь стены с минимумом швов.
  • Пластиковые 3D-рельсы (бамебо/ламели): Создают эффект деревянных рельсовых стен, выглядят стильно в коридорах и гостиных.
  • Самоклеящиеся виниловые панели: Имеют клеевой слой на оборотной стороне, что максимально упрощает монтаж своими руками.
ПВХ панели легко монтируются
ПВХ панели легко монтируются

Недостатки и ограничения

  • Чувствительность к ударам Тонкие листовые или шовные панели могут повредиться от сильного точечного удара.
  • Пожарная безопасность Хотя качественный твердый ПВХ самозатухающий, это все же пластик — панели не стоит устанавливать вблизи открытого огня (например, газовых конфорок без защитного стекла).
  • Токсичность при горении: При пожаре выделяет едкий дым, поэтому не рекомендуется для отделки эвакуационных выходов.
Вариант отделки помещения ПВХ панелями
Вариант отделки помещения ПВХ панелями

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Теги:
#Ремонт #Материалы #Стены #Внутренняя отделка