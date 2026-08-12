Стены засияют новыми красками: что использовать вместо деревянной вагонки
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На смену "классике" есть современные материалы
Деревянная вагонка традиционно считается отличным материалом для отделки стен в помещениях. Однако стоимость, "капризность" и сложность работы с ней заставляют задуматься над современными альтернативами.
"Телеграф" расскажет, чем можно заменить этот метариал. Итак, при ремонте стоит обратить внимание на декоративные ПВХ панели, которые имеют различные дизайны и отделки, включая узоры из искусственного кирпича, камня и плитки.
Декоративные стеновые панели ПВХ – это современный, влагостойкий и недорогой материал для внутренней отделки помещений. Они имитируют дерево, камень, кирпич или мрамор, легко монтируются на клей или каркас без идеального выравнивания стен.
Главные преимущества ПВХ панелей
- Влагостойкость: 100% защита от воды, что позволяет использовать их в ванных комнатах, душевых и кухнях.
- Простой монтаж: Не требует сложного подготовительного выравнивания стен; легко режутся обычным ножом.
- Легкий уход: Поверхность не боится влажной уборки с применением неабразивных моющих средств.
- Большой выбор дизайнов: Имитация 3D-рельсов, дерева, мозаики, мрамора или бетона.
- Цена: Стоимость ПВХ панелей стартует от 150–250 грн за квадратный метр.
Популярные виды и дизайн
- Листовые панели: Большие форматы (например, 96х48 см или 122х270 см) позволяют быстро закрыть большую площадь стены с минимумом швов.
- Пластиковые 3D-рельсы (бамебо/ламели): Создают эффект деревянных рельсовых стен, выглядят стильно в коридорах и гостиных.
- Самоклеящиеся виниловые панели: Имеют клеевой слой на оборотной стороне, что максимально упрощает монтаж своими руками.
Недостатки и ограничения
- Чувствительность к ударам Тонкие листовые или шовные панели могут повредиться от сильного точечного удара.
- Пожарная безопасность Хотя качественный твердый ПВХ самозатухающий, это все же пластик — панели не стоит устанавливать вблизи открытого огня (например, газовых конфорок без защитного стекла).
- Токсичность при горении: При пожаре выделяет едкий дым, поэтому не рекомендуется для отделки эвакуационных выходов.
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