Гроші на вітер чи недороге житло? Які переваги та недоліки модульних будинків

Ця технологія ще не надто розповсюджена в нашій державі

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В Україні модульні будинки все ще є новинкою. Багато людей сумніваються чи достатню надійність та комфорт вони мають за свою ціну.

Відповідна дискусія розгорілась в соціальній мережі Threads. Користувачі враховують як плюси, так і мінуси подібних конструкцій.

Скільки коштує такий будинок?

Жінка розповіла, що їй змонтували модульний будинок на Київщині. За її словами, це зайняло лише кілька годин часу.

"4 години і в мене є будиночок", — написала вона.

Фундамент модульного будинку

Жінка побудувала будинок в Київській області

Монтаж модульного будинку

Монтаж модульного будинку

Монтаж модульного будинку

Монтаж модульного будинку

В коментарях люди привітали її. Проте дехто висловив сумніви, що такий будинок площею 25 квадратних метрів вартий 37 тисяч доларів США, адже капітальний будинок може вийти дешевшим за збудований метраж.

"Люди, схаменіться — не ведіться на це… 37000 за 20-25 кв.м??? Що Серйозно???Капітальний будинок буде дешевше під ключ за кв.м!!! Окрім того, ви його потім не перевезете — тобто це не модульний будинок — це будинок який зібрали модульним методом!!! Мені шкода(((", — написав один з користувачів.

Коментарі користувачів

Водночас люди привітали авторку посту. Та порадили скептикам "краще розібратись в цій темі".

"Клас, вітаю та бажаю багато щасливих моментів у цьому будиночку. А людям, які пишуть, що це "халабуда" та "ви там замерзнете" раджу розібратись в цій темі глибше, перш ніж писати цю маячню. Каркасно-модульні будинки вже давно показали себе по всьому світу як чудовий варіант для постійного проживання. Головне — використовувати якісні матеріали та дотримуватись технології. Ідеально для тих, хто хоче жити в своєму будинку вже зараз, а не будуватися роками! P.S. Наш ще на виробництві", — заначено в коментарі.

Коментарі користувачів

Чи варто купувати такий будинок?

Також в мережі пояснили, чи варто купувати подібний будинок. Користувачі розповіли про нюанси його експлуатації.

"А є тут люди, які купили собі такій модульний будинки типу Skandi? Розкажіть про свій досвід. Чи це повноцінний будинок по відчуттям? Як воно взимку? Яка шумоізоляція? Енергоефективність? Діліться. Дякую", — йдеться в дописі.

Модульний будинок типу Skandi

У відповідь в коментарях розповіли про досвід користування модульним будинком. Зокрема зазначається, що люди живуть в такому вже 54 років і почуваються доволі комфортно.

"Будемо зимувати вже 5-ту зиму, якщо поставите гарну піч — тепло буде навіть без світла. У нас взимку в хатах температура 26-28 градусів, ходимо у футболках і босими. Шумоізоляція внутрішня +- як в багатоквартирному будинку, не краще, не гірше. Зовнішня — дощ по блясі торохтить, але для мене особисто, це досить атмосферно. Якщо є можливість, упаковуйте його максимально: теплонасоси, тепла підлога, піч…і горя знати не будете", — написала жінка.

Також жінка пояснила, як швидко вистигає будинок взимку. За її словами, навіть при сильних морозах, його можна швидко обігріти.

"Минулої зими, яка була холодна, до -20 в деякі дні, вночі не прокидалися, щоб топити. Робили це ввечері перед сном, максимум температура опускалася до +17 на ранок, але один з головних переваг будинку, що його дуже швидко отопити. Хвилин 30 зранку і в домі знову +20-22. На випадок нашої відсутності — теплонасос, при відключеннях, кілька годин в день буде достатньо, щоб будинок повністю не застиг і тримав +10 хоча б", — написала вона.

Елементи інтер'єру модульного будинку

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