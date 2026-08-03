Они завезли 5 кошек на остров и сломали "природу": как усатые обернулись экологической катастрофой

Чтобы исправить ситуацию нужны миллионы долларов

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Всего несколько кошек привели к экологической катастрофе на целом острове. Их завезли люди с благими намерениями, но все пошло не по плану, обернувшись колоссальным ущербом.

Об этом пишет La Nacion. Речь идет о ситуации, которая произошла в прошлом веке на субантарктическом острове Марион. В 1949 году сотрудники местной метеостанции столкнулись с растущей популяцией мышей, которая угрожала работе объекта. Для искоренения проблемы было принято решение привезти на территорию пять домашних кошек, однако борьба с грызунами через несколько десятков лет обернулась катастрофой, которая требует многомиллионной операции.

Дело в том, что остров Марион был естественным заповедником для многочисленных видов морских птиц, таких как буревестники и странствующие альбатросы. На протяжении тысяч лет они эволюционировали на этой земле при отсутствии наземных хищных млекопитающих.

Отсров Марион. Фото - Википедия

Из-за отсутствия естественной защиты птицы и их гнезда на земле стали легкой добычей для кошачьих, которые бесконтрольно размножались, превысив к 1970-м годам численность более 2000 особей и ежегодно уничтожая около 450 000 птиц. Столкнувшись с масштабом ущерба, власти разработали сложную программу искоренения, начавшуюся в 1977 году. Стратегия сочетала интенсивный отлов, ночную охоту и использование вируса кошачьей панлейкопении в качестве средства биологического контроля.

Процесс продолжался более десяти лет, пока последняя кошка не была уничтожена в 1991 году, через четырнадцать лет после начала плана. Однако уничтожение кошачьих вернуло проблему распространения грызунов с новой силой. Мыши начали нападать на яйца, птенцов и даже взрослых птиц, поставив под угрозу исчезновения 19 из 29 видов.

Мыши острова Марион. Фото - Peter Ryan

Для решения проблемы проект "Mouse-Free Marion" — партнерство между Министерством лесного хозяйства, рыболовства и окружающей среды ЮАР и организацией BirdLife South Africa — разработал крупнейшую в истории операцию по искоренению грызунов на одном острове, охватывающую около 30 000 гектаров вулканической территории. Она начнется в 2027 году и обойдется в 25 миллионов долларов.

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