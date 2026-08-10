Забудьте о занавесках в ванной: стильная альтернатива, которая не собирает плесень
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Современные альтернативы могут быть лучшим вариантом
Традиционная полиэтиленовая занавеска для душа, которая есть почти в каждой ванной комнате, может стать проблемой для здоровья, ведь существует возможность того, что на ней образуется плесень. Однако сейчас появилась современная альтернатива для душевой, которая придаст стиля и абсолютно безопасна.
"Телеграф" расскажет о вещи, которая может заменить обычные занавески в ванной. Следует отметить, что современные решения не требуют много времени для ухода за ними.
Классические шторки из полиэтилена или дешевых тканей, долго сохнут и в складках может появиться черная плесень и известковый налет. К тому же обычная занавеска во время мытья прилипает к телу из-за конвекционных потоков воздуха, а также визуально дешевит даже дорогой ремонт.
Однако существует современная альтернатива, которая служит годами, выглядит дорого и легко моется. Это перегородка из закаленного стекла с антикапельным покрытием. На гладкой стеклянной поверхности нет микропор и складок и вода просто стекает, не оставаясь на ней, поэтому нет возможности для образования плесени.
Недвижимый стеклянный экран (Walk-in) станет стильным минималистическим решением для ванной без лишней фурнитуры. К тому же он не потребует изнурительного ухода.
Для того чтобы держать такой экран в чистоте, достаточно иметь в ванной обычный резиновый водосгон (водосгонку) для стекла. – проведение им после душа занимает 5 секунд и полностью избавляет от необходимости мыть стекло с помощью химических очистителей неделями.
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