Забудьте о занавесках в ванной: стильная альтернатива, которая не собирает плесень

Современные альтернативы могут быть лучшим вариантом

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Традиционная полиэтиленовая занавеска для душа, которая есть почти в каждой ванной комнате, может стать проблемой для здоровья, ведь существует возможность того, что на ней образуется плесень. Однако сейчас появилась современная альтернатива для душевой, которая придаст стиля и абсолютно безопасна.

"Телеграф" расскажет о вещи, которая может заменить обычные занавески в ванной. Следует отметить, что современные решения не требуют много времени для ухода за ними.

Классические шторки из полиэтилена или дешевых тканей, долго сохнут и в складках может появиться черная плесень и известковый налет. К тому же обычная занавеска во время мытья прилипает к телу из-за конвекционных потоков воздуха, а также визуально дешевит даже дорогой ремонт.

Полиэтиленовые шторы для ванной. Фото иллюстративное

Однако существует современная альтернатива, которая служит годами, выглядит дорого и легко моется. Это перегородка из закаленного стекла с антикапельным покрытием. На гладкой стеклянной поверхности нет микропор и складок и вода просто стекает, не оставаясь на ней, поэтому нет возможности для образования плесени.

Недвижимый стеклянный экран (Walk-in) станет стильным минималистическим решением для ванной без лишней фурнитуры. К тому же он не потребует изнурительного ухода.

Стеклянный экран (Walk-in). Фото иллюстративное

Для того чтобы держать такой экран в чистоте, достаточно иметь в ванной обычный резиновый водосгон (водосгонку) для стекла. – проведение им после душа занимает 5 секунд и полностью избавляет от необходимости мыть стекло с помощью химических очистителей неделями.

Резиновый водосгон. Фото иллюстративное

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