Комарі більше не страшні: який простий трюк допомагає позбутися свербежу

Що робити після укусу комахи

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У Threads набирає популярності простий спосіб позбутися свербежу після укусу комара чи мошки — прикласти до шкіри тепло. Авторка допису розповіла, що змочила спонж гарячою водою та приклала його до місця укусу, після чого свербіж швидко зник.

У коментарях користувачі поділилися власними варіантами цього методу. "Телеграф" розповість, чому тепло справді може допомагати та чому з таким лайфхаком варто бути обережним.

Як працює лайфхак

За словами авторки допису, якщо прикласти до місця укусу максимально гаряче, але терпиме тепло на кілька хвилин, свербіж може припинитися.

"Намочила спонжик гарячою водою, приклала — і о диво! Все! Як нічого і не було", — написала дівчина.

Допис в Threads

Авторка пояснила це тим, що висока температура нібито руйнує білок комахи.

Однак остання частина пояснення не зовсім точна. Свербіж після укусу виникає не просто через присутність "білка комахи", а через реакцію організму на компоненти слини комахи. Вона запускає місцеву імунну реакцію, зокрема вивільнення гістаміну та активацію нервових волокон, що й спричиняє свербіж.

Люди радять ложку, одеколон і навіть "Зірочку"

У коментарях під дописом інші користувачі розповіли про власні способи боротьби зі свербежем.

Один із них використовує металеву ложку:

"Я ложку у кип'ячену воду кладу на 10 сек, потім прикладаю. Завжди допомагає. І так, пече норм".

Коментар з Threads

Інша коментаторка розповіла про несподівану альтернативу — одеколон. За її словами, після укусів комарів і комах родичка нанесла засіб на шкіру, після чого свербіж припинився.

"Все мигом перестало зудіть. Але постало питання, як відмитися від цього аромату і як прибрати його з машини?"

Коментар з Threads

Ще одна користувачка згадала бальзам "Зірочка", а також слину як варіант на випадок, коли під рукою немає інших засобів.

Коментар з Threads

Чому тепло справді може прибирати свербіж

Дослідження показують, що локальне тепло справді здатне швидко зменшувати свербіж після укусів комах. У великому дослідженні, яке охопило понад 12 тисяч оброблених укусів, після застосування концентрованого тепла свербіж від укусів комарів зменшився в середньому на 57% уже протягом першої хвилини, а через 5–10 хвилин — на 81%.

Механізм складніший, ніж просте "зварити білок". Тепло впливає на температурочутливі рецептори шкіри. Їхня активація може пригнічувати передачу сигналів свербежу нервовою системою. Саме тому мозок перестає так гостро сприймати подразнення в місці укусу.

Експериментальні дослідження також показували, що короткий тепловий стимул температурою близько 45–50 °C може суттєво пригнічувати свербіж, спричинений гістаміном.

Тобто сам принцип лайфхаку має під собою підстави. Але це не означає, що чим гарячіше — тим краще.

Чому окріп — погана ідея

Найнебезпечніша частина такого лайфхаку — спроба використати дуже гарячий предмет або воду.

Медичні пристрої для теплової обробки укусів працюють із контрольованою температурою та дуже коротким часом контакту. В одному з досліджень використовувалася температура до 51 °C, а в іншій роботі вивчали локальне тепло приблизно 45–52 °C протягом кількох секунд.

Тому прикладати до шкіри ложку, яку щойно дістали з окропу, або тримати гарячий спонж кілька хвилин не варто. Можна отримати вже не полегшення від укусу, а опік.

Якщо після укусу з'являються виражений набряк, проблеми з диханням, запаморочення або інші ознаки сильної алергічної реакції, експериментувати з гарячою ложкою не слід — потрібна медична допомога.

Раніше "Телеграф" розповідав, що вчені виявили особливу міську форму комарів, яким не потрібна кров для розмноження.