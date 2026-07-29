Что произойдет, если человечество полностью уничтожит комаров: кто пострадает больше всего

Личинки комаров являются очень важным звеном в пищевых цепях других видов

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Полное исчезновение комаров может иметь очень непредсказуемые последствия для природного баланса по всей планете. В первую очередь от этого пострадают живущие в воде организмы.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал энтомолог, кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии и экологии Карпатского национального университета им. В. Стефаника Виктор Шпарик. По его словам, личинки комаров являются основной кормовой базой для многих видов рыб, земноводных и других насекомых.

Специалист отметил, что задача уничтожения всех комаров вряд ли такова, что можно выполнить. Однако исчезновение этих насекомых могло иметь катастрофические последствия и для человечества, в том числе.

"Наверное, глобального коллапса не будет, но прогнозировать сложно. Биологические системы очень сложны и имеют множество переменных. Полностью убрать все виды комаров – это большое вмешательство. Возможно, это взорвало бы некоторые цепи питания… я думаю, что исчезновение комаров было бы наиболее ощутимым для аквабионтов — тех, кто живет в воде", — отметил Шпарик.

Он объяснил, что взрослый комар — это одна сторона медали и от его исчезновения вряд ли могут быть глобальные изменения. Однако личинки комаров являются очень важным звеном в питании многих других видов.

"Взрослое летающее насекомое – это одно, а в воде плавают миллиарды личинок. Личинки комаров являются критическим элементом водных пищевых цепей для мелких рыб, земноводных и других водных насекомых. Многие виды пресноводных рыб получают значительную часть калорий именно от личинок. Поэтому исчезновение такого ресурса нанесло бы значительный ущерб популяциям рыб", — резюмировал Шпарик.

Виктор Шпарик

Ранее "Телеграф" рассказывал, что энтомолог Виктор Шпарик объяснил, как правильно использовать спреи от комаров.