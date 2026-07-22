Вечные жители подвалов: ученые обнаружили особую городскую форму комаров, которым не нужна кровь для размножения

"Городские" комары начинают кошмарить людей раньше, чем их дикие сородичи

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Комар обыкновенный (Culex pipiens) является самым распространенным в Украине. При этом особая форма этого кровососа сумела приспособиться к городам.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал энтомолог, кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии и экологии Карпатского национального университета им. В. Стефаника Виктор Шпарик.

Ученые обнаружили, что Culex pipiens, которые обитают в подвалах и технических помещениях, отличаются от сородичей из дикой природы. Главная особенность "городских" комаров в том, что их самки не нуждаются в крови для первой кладки яиц — им достаточно питательных веществ, которые накопила личинка, когда жила в воде.

Да, ей не нужно пить кровь, чтобы отложить первые яйца. Они откладывают следующее поколение, и это поколение также может без питья отложить яйца. Таким образом они могут жить в тёплых подвалах практически вечно. Виктор Шпарик

Шпарик отметил, что этому способствует температура в подвалах и других нежилых помещениях — она намного выше чем в окружающей среде, в том числе и зимой. К слову, аномально теплые зимы способствуют тому, что "городские" комары очень рано весной выходят на "охоту".

И из-за аномально тёплых зим… эта диапауза у них сократилась. Они очень рано выходят весной. Это документировано для всей Европы — там через теплые зимы комары также просыпаются гораздо быстрее. Так что если обобщить: да, есть особая форма комаров, зимующих в подвалах. Виктор Шпарик

Виктор Шпарик/Фото: kbe.cnu.edu.ua

При этом комары не выносят аномальной жары. Во время нее они прячутся и не охотятся.