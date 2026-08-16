Не просто прохання про допомогу? Яка поведінка місцевих насторожила українку в Німеччині

Незнайомка переслідувала дівчину з дитиною з проханням про допомогу — її насторожила наполегливість і відкритий багажник автомобіля поруч

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Прогулянка з дитиною у Німеччині ледь не перетворилася на небезпечну ситуацію. Українка розповіла про дивну поведінку незнайомки, яка викликала у неї підозри.

Українка під ніком lluviash, яка проживає в Німеччині, розповіла у Threads, що під час звичайної прогулянки з дитячим візочком до неї звернулася жінка в інвалідному візку. Поруч стояв мікроавтобус із відкритим багажником.

За її словами, незнайомка попросила допомогти дістати з машини велику коробку. Спочатку вона звернулася німецькою, а потім повторила прохання англійською. Українка кілька разів відмовилася, пояснивши, що поспішає і не може залишити дитину.

Незнайомка продовжувала наполягати навіть після того, як вона відійшла на кілька метрів. Це здалося українці підозрілим, особливо тому, що неподалік перебували інші люди, яких також можна було попросити про допомогу.

Чим насправді була ця ситуація і чи становила вона небезпеку для дитини, невідомо. Водночас українка закликала інших батьків у Німеччині бути уважними та не залишати маленьких дітей без нагляду, якщо незнайомці раптово намагаються відволікти їх проханнями про допомогу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що українка поділилась своїм досвідом, чому не варто їхати в Німеччину.