Полуобнаженные женщины устроили настоящий марафон в центре Киева: видео, как это было
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Пользователи сети не сдерживали чувств
В воскресенье, 16 августа, в Киеве произошло неординарное событие. По центральным улицам города пробежало несколько десятков женщин в купальниках.
Об этом пишут в местных пабликах. Это может быть съемка рекламы или видеоклипа.
В центре Киева собралось несколько десятков женщин, одетых в купальники. Сначала они танцевали вблизи ТЦ "Гулливер", а затем побежали по улице Саксаганского в неизвестном направлении.
"У "Гулливера" сегодня горячо", — говорится в сообщении.
"Целая толпа полуобнаженных девушек бегает в центре", — говорится в сообщении.
"Толпу девушек в одном белье заметили на Саксаганского", — пишут в паблике.
Что пишут в комментариях?
Пользователи разделились в своих суждениях. Многие осуждали такое мероприятие, а некоторые, напротив, ничего плохого в этом не увидели.
"Возможно снимают рекламу нижнего белья";
"Чем бы ребенок не радовался…))";
"О, я их сегодня видела";
"Шикарно";
"Куда они так бегут";
"Где это? Я уже на старте";
"Очередная реклама AXE";
"В секонде завоз купальников?";
"В Одессу на пляж бегут";
"Это спортсменки, неужели не очевидно?";
"Там съемки проходят и по ходу съемки какого-то клипа", — пишут в комментариях.
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