Полуобнаженные женщины устроили настоящий марафон в центре Киева: видео, как это было

Пользователи сети не сдерживали чувств

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В воскресенье, 16 августа, в Киеве произошло неординарное событие. По центральным улицам города пробежало несколько десятков женщин в купальниках.

Об этом пишут в местных пабликах. Это может быть съемка рекламы или видеоклипа.

В центре Киева собралось несколько десятков женщин, одетых в купальники. Сначала они танцевали вблизи ТЦ "Гулливер", а затем побежали по улице Саксаганского в неизвестном направлении.

"У "Гулливера" сегодня горячо", — говорится в сообщении.

"Целая толпа полуобнаженных девушек бегает в центре", — говорится в сообщении.

"Толпу девушек в одном белье заметили на Саксаганского", — пишут в паблике.

Что пишут в комментариях?

Пользователи разделились в своих суждениях. Многие осуждали такое мероприятие, а некоторые, напротив, ничего плохого в этом не увидели.

"Возможно снимают рекламу нижнего белья";

Комментарии пользователей

"Чем бы ребенок не радовался…))";

"О, я их сегодня видела";

"Шикарно";

Комментарии пользователей

"Куда они так бегут";

"Где это? Я уже на старте";

"Очередная реклама AXE";

Комментарии пользователей

"В секонде завоз купальников?";

"В Одессу на пляж бегут";

"Это спортсменки, неужели не очевидно?";

"Там съемки проходят и по ходу съемки какого-то клипа", — пишут в комментариях.

Комментарии пользователей

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы наделали мемов об жаре, которая установилась этим летом.