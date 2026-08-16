"Вот зачем нам ИИ": лучшие украинские мемы объединили в одно видео — и оно стало хитом
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Фантазия украинцев безгранична
Украинцы очень креативные и любят генерировать веселые мемы. Однако новое творение в виде видео с участниками популярнейших смешных ситуаций стало настоящим хитом в сети.
Соответствующие кадры были обнародованы в социальной сети Threads. Отмечается, что материал создан с помощью искусственного интеллекта.
Автор под никнеймом f1shbonee в комментариях рассказал, что потратил на видео примерно неделю. Он следил за трендами в Threads, а затем ему пришла идея скомбинировать трендовые товары с украинскими мемами и сделать это с помощью ИИ.
В видео присутствуют такие персонажи как Иван Мартынов (Четкий паца), Саша Страшук, Исаак Величко, Петр Щур, Коля Фисун, Олег Гороховский, Игорь Коломойский и даже туфля из видеоклипа Salvatore Ganacci — Horse.
Что пишут в комментариях?
Пользователи сети пришли в восторг от просмотра видео. Многие назвали его шедевром и настоящим хитом.
"Нравица";
"Скажите?!! Я ржала, как лошадь!";
"Вот для чего нам ИИ";
"Вот и поэтому дорожает оперативная память влияющая на цены техники";
"Это тупо гениально. Я бы такой сериал глянула";
"Это просто НЕВЕРОЯТНО!!!";
"Очень круто, но хотелось бы первого персонажа побольше";
"Спасибо", — пишут в комментариях.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы наделали мем о жаре, которая установилась этим летом.