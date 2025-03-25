Был женат, но ребенок родился не в браке: что известно о личной жизни Владимира Кличко

Чемпион мира по боксу имеет дочь от экс-любимой Хайден Панеттьери

Владимир Кличко — не только легендарный боксер, с чьим именем у многих ассоциируется Украина, но и человек, личная жизнь которого всегда вызывала интерес. В СМИ часто появлялись новости о его молодой бывшей жене, которую неоднократно подозревали в алкоголизме. Однако сам спортсмен о личной жизни говорит достаточно сдержанно.

Сегодня, 25 марта, боксеру исполнилось 49 лет. По случаю Дня его рождения "Телеграф" решил вспомнить, что известно о личной жизни Владимира Кличко.

Первый брак Владимира Кличко

Мало кто знает, что боксер был женат еще до отношений с Хайден Панеттьери. Его супругой была Александра Авизова. Они сыграли свадьбу, когда ему было 19, а ей – 20. Тогда у девушки уже был ребенок от предыдущего брака, но это не смутило влюбленного Владимира.

Пара развелась через полтора года брака. Первое время в отношениях была идиллия, но впоследствии возникли бытовые проблемы.

Женщины Владимира Кличко

Боксер также имел роман с пилотом Мариной Эрнандес. Однако эти отношения быстро кончились. Девушка пережила разрыв очень тяжело — даже хотела покончить с собой, но ее удалось спасти.

У спортсмена также были отношения с моделью Дианой Ковальчук. Кличко-младший признавался, что этот роман был очень романтичным, но чувства быстро угасли. Ходили слухи об отношениях Владимира с Каролиной Курковой и Люси Лью.

Отношения с Хайден Панеттьери

Роман актрисы и спортсмена начался в 2009 году. В 2013-м пара уже объявила о помолвке, а через год у них родилась дочь — Кайя-Евдокия. Однако даже после появления на свет первенца Владимир на Хайден не узаконили свои отношения. В 2018 году стало известно, что они больше не вместе.

Хайден часто появляется в публичном пространстве, ведь после разрыва с Кличко она продолжила актерскую деятельность. В 2024 году, во время интервью для издания People экс-любимая боксера не могла выразить свое мнение четко, делала большие паузы в разговоре, а ее глаза были "стеклянными". Тогда она призналась, что переживает потерю брата, умершего от болезни сердца в возрасте 28 лет.

Однако, по мнению фанатов, у актрисы, которая в 2022 году призналась, что имела проблемы со злоупотреблением наркотиками и алкоголем, произошел рецидив. Представитель Хайден отрицал такие предположения поклонников.

Почти через месяц после интервью стало известно, что актриса попала в реабилитационный центр. На лечении настояли ее родственники. Именно они выгнали из дома ее избранника Брайана Хикерсона. Дело в том, что еще в 2019 году он был арестован и обвинен в тяжелом домашнем насилии в отношении к Панеттьери. После этого пара разорвала отношения, однако впоследствии они их восстановили. Это вызвало серьезную обеспокоенность среди близких актрисы, поскольку после примирения ее поведение стало необычным и тревожным.

К слову, дочь Владимира Кличко и Хайден Панеттьери проживает с отцом. По словам матери, девочка владеет несколькими языками: английским, русским, украинским, немецким и учит французский.

Об отношениях Владимира Кличко сейчас нет информации в сети. О личной жизни в интервью он не говорит и не разглашает ее подробности.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Владимир Кличко вернулся на ринг. Бывший чемпион мира в тяжелом весе провел тренировки.