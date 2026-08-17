В 2020 году врач предупредил ее о риске для жизни

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Известная американская актриса и экс невеста Владимира Кличко Хайден Панеттьери внезапно скончалась в возрасте 36 лет. Она раньше имела алкогольную зависимость, болела послеродовой депрессией, однако официальная причина смерти пока не была объявлена.

Как отмечает Men’s Journal, в книге "Это я: Расплата", опубликованной в 2026 году всего за несколько месяцев до смерти актрисы, Панеттьери вспоминала, что в 2020 году ей врачи предрекали смерть. Врач сказал это ей по поводу употребления алкоголя — если она не остановится, то может "умереть в течение пяти лет".

Заметим, с тех пор прошло шесть лет. Панеттьери прошла непростой путь исцеления от алкогольной зависимости — именно в 2020 году она попала в реабилитационный центр, где провела восемь месяцев. Актриса описала в мемуарах также физические симптомы, которые она испытывала при отказе от алкоголя и эмоциональные последствия.

В то же время, в издании отмечают: нет никаких признаков того, что предупреждение врача было связано с ее смертью.

Обложка мемуаров Хайден Панеттьери

Алкогольная зависимость Панеттьери продолжалась многие годы. Кроме послеродовой депрессии, она сталкивалась с давлением на нее, как звезду детского кино, изменениями в личной жизни и т.д. Напомним, именно из-за тяжелого психоэмоционального состояния актриса не воспитывала общую с Кличко дочь Каю-Евдокию, которой сейчас 11 лет. Три года назад в возрасте 28 лет умер брат Хайден – Дженсен.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что звезда не дожила до 37 лет всего несколько дней. Она в последнее время жаловалась на боль.