Россия ударила по сердцу "Киевстара": сможет ли РФ положить Интернет в Украине

РФ прицельно бьет по украинским объектам связи, но подобные атаки не смогут оставить украинцев без Интернета

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В воскресенье, 27 сентября, Россия продолжила прицельно бить по украинским узлам связи. Под ударами оказались киевский дата-центр и главный офис компании "Київстар" в столице.

Об ударах по очередному дата-центру сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Из-за террористической атаки оккупантов пострадали двое детей.

"Утром россияне дважды ударили по дата-центру в Киеве. Три человека пострадали в результате первого удара, и среди них двое детей", — отметил Зеленский.

Кроме того, РФ атаковала главный офис "Київстар" в Киеве. На 13:10 по местному времени пожар в здании еще не потушен, сообщает телеканал "Київ24".

"Сегодня в результате вражеской атаки было повреждено здание головного офиса "Київстар" в Киеве", — заявили в компании.

История Интернета

Напомним, 26 сентября под удары РФ попали провайдеры, после чего некоторые украинские телеканалы не смогли выйти в эфир. Вечером этого же дня ситуация ухудшилась. Добавим, 23 сентября оккупанты атаковали дата-центры в Киеве, из-за чего в столице начались перебои с проводным Интернетом. Добавим, что полное уничтожение украинской интернет-инфраструктуры подобными атаками невозможно.