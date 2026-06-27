Конец эпохи "скрытого бизнеса": кого налоговая будет искать на OLX в первую очередь

Адвокат назвала главные критерии

Ужесточение контроля налоговой за маркетплейсами, где работают украинцы, вызывает немало вопросов. Людей интересует в частности то, кого будут в первую очередь проверять и кто уже сейчас должен легализовать бизнес.

Ответ на это "Телеграфу" дала Дарья Косинова — управляющий партнер, адвокат Юридическая компания "Таций и Партнеры". По ее словам, изменения в работе налоговой ожидаются с января 2027 года. Уже со следующего года OLX, Prom, Kabanchik, Booking, Uber, Bolt будут передавать в налоговую данные о доходах.

"Больше всего изменения почувствуют те, кто под видом частных объявлений фактически ведет бизнес: продает новые товары, имеет регулярный товарооборот, постоянные поступления и при этом не регистрируется как ФОП и не платит налоги", — говорит Косинова.

Она добавляет: "Если лицо годами системно продает товары или предоставляет услуги через платформу и не декларирует такие доходы, у налоговой появится гораздо больше оснований для проверки".

Какие изменения утверждены в отношении маркетплейсов

Парламент в июне принял законопроект №15111-д . Документ внедряет международный автоматический обмен информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, и налогообложение таких доходов. Речь идет о пользователях платформ OLX, Prom, Kabanchik, Booking, Uber, Bolt.

Согласно закону маркетплейсы сами будут передавать в налоговую данные о лицах, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Это касается как доходов, полученных от продаж товаров, так и предоставления услуг. В частности, официальной аренды недвижимости и транспортных средств.

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