Не спешите покупать такой аэратор: инженер объяснил, почему такая экономия может оказаться напрасной

Какая насадка на кран уменьшает расход до 5–8 литров в минуту

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Экономить воду в быту можно с помощью простых устройств. Один из них – аэратор, который уменьшает расход воды, смешивая ее с воздухом. Однако некоторые модели имеют существенные недостатки – быстро забиваются накипью.

Как пояснил "Телеграфу" инженер кафедры теплотехники КНУСА Богдан Козячина, обычный кран может пропускать около 12–15 литров воды в минуту. Аэратор снижает этот показатель до 5–8 литров, смешивая воду с воздухом. При этом струя не кажется слабой, поскольку остаётся достаточно объёмной.

Дешевая насадка на кран может прослужить всего несколько месяцев. Фото: Телеграф

В то же время специалист советует не спешить покупать самые дешевые модели за 50–100 гривен. По его словам, в таких насадках часто используются некачественные металлические или пластиковые сеточки. Из-за жесткой воды они быстро покрываются накипью — иногда уже через 2–3 месяца.

После этого струя может начать разбрызгиваться в разные стороны, а саму насадку приходится менять.

В качестве альтернативы инженер советует выбирать фирменные аэраторы с силиконовыми форсунками. За ними проще ухаживать: налет можно убрать даже пальцем, поэтому такая насадка прослужит дольше.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какими еще способами можно снизить давление воды и сохранить средства.