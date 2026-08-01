3 регулятора на сантехнике, о которых молчат: как легально уменьшить напор и сберечь деньги
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Экономия может составлять до 50%
Экономия воды во время повышения тарифов становится одной из первостепенных задач для украинских домохозяйств. Легально уменьшить напор воды и сберечь деньги помогают несколько устройств.
Эти устройства снижают расход ресурса без нарушения правил и защищают домашние трубы. Речь идет о редукторе давления, водосберегающем аэраторе и термостатическом смесителе, сообщает "Телеграф".
Редуктор давления
Редуктор давления — это прибор, который снижает и стабильно держит напор воды в трубах, защищая домашнюю технику и сантехнику от резких скачков и сильного напора. Ставится на входе воды в квартиру, дом после основных вентилей. Кроме того, устройство помогает экономить воду.
- Снижение избыточного напора: При высоком давлении в трубах (более 4–5 атмосфер) вода расплескивается и течет слишком быстро, тогда как редуктор ограничивает поток до комфортного значения в 2-3 бара.
- Экономия: Благодаря ровному и умеренному потоку сокращается расход воды во время мытья посуды или душа без потери комфорта.
- Защита системы: Устройство предохраняет гибкие шланги, смесители, а также стиральные и посудомоечные машины от гидроударов и резких скачков давления.
Экономичный аэратор на кран
Экономичный/Водосберегающий аэратор на кран — это насадка на смеситель, которая смешивает воду с воздухом, снижая расход воды.
- Экономия ресурсов: Уменьшает проток воды до 4,5–8 литров в минуту вместо стандартных 12–15 литров.
- Комфортный напор: Делает струю мягкой, ровной и убирает сильные брызги.
- Дополнительные функции: Фильтрация крупных частиц мусора и поворот корпуса для удобства мытья раковины.
Смеситель с термостатом
Смеситель с термостатом — это специальный кран для воды, который сам поддерживает нужную температуру и напор. Внутри него стоят особый восковой элемент или датчик, которые быстро смешивают холодную и горячую воду. Данное устройство также экономит воду.
- Мгновенный результат: Вода требуемой температуры подается сразу же после открытия крана, исключая необходимость ожидания и слива холодной или горячей воды в канализацию.
- Экономия времени: Отсутствует необходимость повторной регулировки рычага при каждом включении, что сокращает общую продолжительность водных процедур.
- Польза для бойлера: Устройство обеспечивает бережный расход горячей воды из накопительного водонагревателя, способствуя экономии как воды, так и электроэнергии или газа.
Искусственный интеллект ChatGPT подсчитал, что данные устройства могут снизить водопотребление в квартире до 50%.
Ранее "Телеграф" сообщал, как с помощью подручных средств прочистить засор в раковине. Хотя гораздо проще не допустить серьезного засорения.