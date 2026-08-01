Укр

3 регулятора на сантехнике, о которых молчат: как легально уменьшить напор и сберечь деньги

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
Несколько устройств помогут сэкономить воду Новость обновлена 01 августа 2026, 17:40
Несколько устройств помогут сэкономить воду. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Экономия может составлять до 50%

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Экономия воды во время повышения тарифов становится одной из первостепенных задач для украинских домохозяйств. Легально уменьшить напор воды и сберечь деньги помогают несколько устройств.

Эти устройства снижают расход ресурса без нарушения правил и защищают домашние трубы. Речь идет о редукторе давления, водосберегающем аэраторе и термостатическом смесителе, сообщает "Телеграф".

Редуктор давления

Редуктор давления — это прибор, который снижает и стабильно держит напор воды в трубах, защищая домашнюю технику и сантехнику от резких скачков и сильного напора. Ставится на входе воды в квартиру, дом после основных вентилей. Кроме того, устройство помогает экономить воду.

  • Снижение избыточного напора: При высоком давлении в трубах (более 4–5 атмосфер) вода расплескивается и течет слишком быстро, тогда как редуктор ограничивает поток до комфортного значения в 2-3 бара.
  • Экономия: Благодаря ровному и умеренному потоку сокращается расход воды во время мытья посуды или душа без потери комфорта.
  • Защита системы: Устройство предохраняет гибкие шланги, смесители, а также стиральные и посудомоечные машины от гидроударов и резких скачков давления.
Редуктор давления воды
Редуктор давления воды/Фото: ИИ

Экономичный аэратор на кран

Экономичный/Водосберегающий аэратор на кран — это насадка на смеситель, которая смешивает воду с воздухом, снижая расход воды.

  • Экономия ресурсов: Уменьшает проток воды до 4,5–8 литров в минуту вместо стандартных 12–15 литров.
  • Комфортный напор: Делает струю мягкой, ровной и убирает сильные брызги.
  • Дополнительные функции: Фильтрация крупных частиц мусора и поворот корпуса для удобства мытья раковины.
Экономичный аэратор на кран
Экономичный аэратор на кран/Фото: ИИ

Смеситель с термостатом

Смеситель с термостатом — это специальный кран для воды, который сам поддерживает нужную температуру и напор. Внутри него стоят особый восковой элемент или датчик, которые быстро смешивают холодную и горячую воду. Данное устройство также экономит воду.

  • Мгновенный результат: Вода требуемой температуры подается сразу же после открытия крана, исключая необходимость ожидания и слива холодной или горячей воды в канализацию.
  • Экономия времени: Отсутствует необходимость повторной регулировки рычага при каждом включении, что сокращает общую продолжительность водных процедур.
  • Польза для бойлера: Устройство обеспечивает бережный расход горячей воды из накопительного водонагревателя, способствуя экономии как воды, так и электроэнергии или газа.
Смеситель с термостатом
Смеситель с термостатом/Фото: ИИ

Искусственный интеллект ChatGPT подсчитал, что данные устройства могут снизить водопотребление в квартире до 50%.

Экономия воды с помощью редуктора давления, аэратора на кран и смесителя с термостатом/Инфографика ИИ

Ранее "Телеграф" сообщал, как с помощью подручных средств прочистить засор в раковине. Хотя гораздо проще не допустить серьезного засорения.

Теги:
#Вода #Сантехника