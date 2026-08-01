3 регулятора на сантехнике, о которых молчат: как легально уменьшить напор и сберечь деньги

Экономия может составлять до 50%

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Экономия воды во время повышения тарифов становится одной из первостепенных задач для украинских домохозяйств. Легально уменьшить напор воды и сберечь деньги помогают несколько устройств.

Эти устройства снижают расход ресурса без нарушения правил и защищают домашние трубы. Речь идет о редукторе давления, водосберегающем аэраторе и термостатическом смесителе, сообщает "Телеграф".

Редуктор давления

Редуктор давления — это прибор, который снижает и стабильно держит напор воды в трубах, защищая домашнюю технику и сантехнику от резких скачков и сильного напора. Ставится на входе воды в квартиру, дом после основных вентилей. Кроме того, устройство помогает экономить воду.

Снижение избыточного напора: При высоком давлении в трубах (более 4–5 атмосфер) вода расплескивается и течет слишком быстро, тогда как редуктор ограничивает поток до комфортного значения в 2-3 бара.

При высоком давлении в трубах (более 4–5 атмосфер) вода расплескивается и течет слишком быстро, тогда как редуктор ограничивает поток до комфортного значения в 2-3 бара. Экономия: Благодаря ровному и умеренному потоку сокращается расход воды во время мытья посуды или душа без потери комфорта.

Благодаря ровному и умеренному потоку сокращается расход воды во время мытья посуды или душа без потери комфорта. Защита системы: Устройство предохраняет гибкие шланги, смесители, а также стиральные и посудомоечные машины от гидроударов и резких скачков давления.

Редуктор давления воды/Фото: ИИ

Экономичный аэратор на кран

Экономичный/Водосберегающий аэратор на кран — это насадка на смеситель, которая смешивает воду с воздухом, снижая расход воды.

Экономия ресурсов: Уменьшает проток воды до 4,5–8 литров в минуту вместо стандартных 12–15 литров.

Уменьшает проток воды до 4,5–8 литров в минуту вместо стандартных 12–15 литров. Комфортный напор: Делает струю мягкой, ровной и убирает сильные брызги.

Делает струю мягкой, ровной и убирает сильные брызги. Дополнительные функции: Фильтрация крупных частиц мусора и поворот корпуса для удобства мытья раковины.

Экономичный аэратор на кран/Фото: ИИ

Смеситель с термостатом

Смеситель с термостатом — это специальный кран для воды, который сам поддерживает нужную температуру и напор. Внутри него стоят особый восковой элемент или датчик, которые быстро смешивают холодную и горячую воду. Данное устройство также экономит воду.

Мгновенный результат: Вода требуемой температуры подается сразу же после открытия крана, исключая необходимость ожидания и слива холодной или горячей воды в канализацию.

Вода требуемой температуры подается сразу же после открытия крана, исключая необходимость ожидания и слива холодной или горячей воды в канализацию. Экономия времени: Отсутствует необходимость повторной регулировки рычага при каждом включении, что сокращает общую продолжительность водных процедур.

Отсутствует необходимость повторной регулировки рычага при каждом включении, что сокращает общую продолжительность водных процедур. Польза для бойлера: Устройство обеспечивает бережный расход горячей воды из накопительного водонагревателя, способствуя экономии как воды, так и электроэнергии или газа.

Смеситель с термостатом/Фото: ИИ

Искусственный интеллект ChatGPT подсчитал, что данные устройства могут снизить водопотребление в квартире до 50%.

Экономия воды с помощью редуктора давления, аэратора на кран и смесителя с термостатом/Инфографика ИИ

Ранее "Телеграф" сообщал, как с помощью подручных средств прочистить засор в раковине. Хотя гораздо проще не допустить серьезного засорения.