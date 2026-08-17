Не поспішайте купувати такий аератор: інженер пояснив, чому така економія може виявитися марною

Яка насадка на кран зменшує витрати до 5–8 літрів за хвилину

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Економити воду в побуті можна за допомогою простих пристроїв. Один із них — аератор, який зменшує витрату води, змішуючи її з повітрям. Однак деякі моделі мають суттєві недоліки — швидко забиваються накипом.

Як пояснив "Телеграфу" інженер кафедри теплотехніки КНУБА Богдан Козячина, звичайний кран може пропускати близько 12–15 літрів води за хвилину. Аератор зменшує цей показник до 5–8 літрів, підмішуючи до води повітря. При цьому струмінь не здається слабким, оскільки залишається достатньо об’ємним.

Дешева насадка на кран може прослужити лише кілька місяців. Фото: Телеграф

Водночас фахівець радить не поспішати купувати найдешевші моделі за 50–100 гривень. За його словами, у таких насадках часто використовують неякісні металеві або пластикові сіточки. Через жорстку воду вони швидко покриваються накипом — іноді вже за 2–3 місяці.

Після цього струмінь може почати розбризкуватися в різні боки, а саму насадку доводиться замінювати.

Як альтернативу інженер радить обирати фірмові аератори із силіконовими форсунками. Їх простіше доглядати: наліт можна прибрати навіть пальцем, тому така насадка прослужить довше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якими ще способами можна зменшити тиск води та зберегти кошти.