Укр

Их носили наши бабушки: какой забытый аксессуар молодежь снова достает из старых шкафов

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Старые находки получают вторую жизнь
Старые находки получают вторую жизнь. Фото Коллаж "Телеграфа"

Ретроакцент возвращается и появляется на подиумах

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Многие помнят из образов мам и бабушек клипсы, которые раньше были очень популярны. Сейчас этот аксессуар снова возвращается в моду и молодежь все чаще использует его.

В этом материале "Телеграф" рассказывает, почему клипсы снова стали актуальными и как их предлагают носить сегодня.

Еще в начале текущего года украинский Vogue писал, что массивные клипсы в стиле 1980-х станут главным украшением весны 2026 года. При этом, аксессуар выглядит совершенно не так, как минималистичные серьги-гвоздики, популярные в последние годы.

Как выглядят клипсы в 2026 году
Массивные клипсы / Saint Laurent / Vogue.ua

Стоит отметить, что клипсы хорошо вписываются в моду на винтаж и эстетику прошлых десятилетий. Раньше их носили женщины в 1990-х и 2000-х годах даже в повседневных образах.

Особенность клипс заключается в том, что их могут носить даже те, у кого не проколоты уши. Это украшение крепится к мочке уха с помощью специального механизма. Потому современные модели могут быть интересны не только для тех, кому хотелось бы повторить ретрообраз, но и для тех, кто по каким-либо причинам не носит обычные серьги.

Дизайнеры предлагают разнообразие вариантов — от лаконичных моделей до массивных украшений с необычными формами.

Как выглядят клипсы в 2026 году
Массивные клипсы / Chloé / Vogue.ua

Мода на винтаж возвращается

Возвращение клипс происходит на фоне широкого интереса к экстетике прошлых десятилетий. То есть, в моду возвращаются крупные украшения, которые совсем недавно считали старомодными.

Крупные клипсы сейчас будут смотреться органично с простой одеждой, джинсами, платьями, костюмами и т.д.

К слову, винтажные вещи все чаще воспринимают не как аксессуары из прошлого, а как способ добавить индивидуальность в собственный образ.

Сколько стоят клипсы в Украине

На популярном украинском сайте объявлений ОЛХ есть множество предложений по продаже клипс. Среди них можно найти и винтажные. Стоимость зависит от состояния, а также материала, из которого они выполнены.

Какая цена на клипсы в 2026 году
Сколько стоят клипсы в Украине / ОЛХ
Какая цена на клипсы в 2026 году
Сколько стоят клипсы в Украине / ОЛХ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какая прическа грозит стать главным трендом осени 2026.

Теги:
#Мода #Украшения #Аксессуары #Винтаж #Клипсы