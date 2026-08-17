Бабушкин секрет для гуляша, о котором мало кто знает: одна ложка в кастрюлю — и жесткое мясо становится мягким

Если мясо в гуляше остается жестким даже после долгого тушения, на помощь приходит старый бабушкин трюк

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Гуляш кажется одним из самых простых в приготовлении блюд. Но часто даже спустя нескольких часов тушения мясо остается жестким. Оказывается, у бабушек на этот случай был свой проверенный прием, о котором сегодня знают немногие.

Как пишет чешское издание Nejrecept, мягкости мяса добивались добавлением в гуляш алкоголя.

Алкоголь ослабляет связи между мышечными волокнами, поэтому мясо размягчается быстрее, чем от одного только тушения. При этом в процессе дальнейшей готовки спирт полностью испаряется, не оставляя ни выраженного вкуса, ни запаха. По похожему принципу на мясо действуют уксус или вино, которые тоже нередко используют в тушеных блюдах.

Ложку рома обычно добавляют либо в середине приготовления, чтобы алкоголь успел "сработать" с волокнами, либо ближе к концу, если мясо неожиданно оказалось особенно жестким.

Фото сгенерировано ИИ

Если крепкого алкоголя дома не оказалось, подойдет яблочный уксус — две-три чайные ложки, добавленные в основу сразу после обжарки мяса, тоже ускоряют расщепление белков и делают мясо нежнее. Еще один вариант — пищевая сода. Чайной ложки хватает на 500 граммов мяса, добавлять ее нужно, когда мясо уже наполовину готово.

Но также стоит учесть, что ни один из вышеперечисленных продуктов не спасет блюдо, если выбран неправильный кусок мяса. Для гуляша лучше всего подходят голяшка, передняя часть туши или шея. В них много соединительной ткани и коллагена, который при долгом медленном тушении превращается в желатин, из-за чего мясо буквально разваливается на мягкие волокна.

Ранее "Телеграф" делился рецептом вкусного ужина из картофеля и фарша.