Бабусин секрет для гуляшу, про який мало хто знає: одна ложка в каструлю — і жорстке м'ясо стає м'яким

Якщо м’ясо в гуляші залишається жорстким навіть після тривалого тушкування, на допомогу приходить старий трюк бабусь

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Гуляш здається однією з найпростіших у приготуванні страв. Але часто навіть через кілька годин тушкування м'ясо залишається жорстким. Виявляється, у бабусь на цей випадок був свій перевірений прийом, про який сьогодні знають небагато людей.

Як пише чеське видання Nejrecept, м’якості м’яса домагалися додаванням у гуляш алкоголю.

Алкоголь послаблює зв'язки між м'язовими волокнами, тому м'ясо розм'якшується швидше, ніж від самого лише тушкування. При цьому в процесі подальшого приготування спирт повністю випаровується, не залишаючи ні вираженого смаку, ні запаху. За схожим принципом на м'ясо діють оцет або вино, які теж нерідко використовують у тушкованих стравах.

Ложку рому зазвичай додають або всередині приготування, щоб алкоголь встиг "спрацювати" з волокнами, або ближче до кінця, якщо м’ясо несподівано виявилося особливо жорстким.

Фото згенероване ШІ

Якщо міцного алкоголю вдома не виявилося, підійде яблучний оцет — дві-три чайні ложки, додані в основу одразу після обсмажування м'яса, теж прискорюють розщеплення білків і роблять м'ясо ніжнішим. Ще один варіант — харчова сода. Чайної ложки вистачає на 500 грамів м'яса, додавати її потрібно, коли м'ясо вже наполовину готове.

Але також варто врахувати, що жоден із вищезазначених продуктів не врятує страву, якщо обрано неправильний шматок м'яса. Для гуляшу найкраще підходять голяшка, передня частина туші або шия. У них багато сполучної тканини й колагену, який при тривалому повільному тушкуванні перетворюється на желатин, через що м'ясо буквально розвалюється на м'які волокна.

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