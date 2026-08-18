Не виливайте воду з кондиціонера: вона може знадобитися у побуті

Їй точно можна знайти застосування

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У спекотні дні кондиціонер може збирати досить багато води.Її можна не виливати, а використати повторно — наприклад, для поливу рослин або прибирання.

У такій воді мало мінералів, тому після висихання вона не залишає стільки вапняних слідів, як звичайна водопровідна. Водночас називати її дистильованою або повністю чистою не варто, як написали у "Оk Diario".

Для чого можна використати

Воду з кондиціонера можна збирати для поливу деяких рослин. Вона особливо підходить тим видам, які краще переносять м’яку воду. Її можна використовувати, наприклад, для гортензій та окремих кімнатних рослин.

Однак постійно поливати всі рослини лише такою водою не рекомендують. У ній дуже мало мінералів, необхідних для нормального росту. Тому краще чергувати її з іншою водою та не забувати про підживлення.

Також конденсат можна використовувати під час прибирання. Через низький вміст мінералів він добре підходить для миття скла, дзеркал та інших гладких поверхонь, де після водопровідної води часто залишаються білі плями.

Деякі люди використовують воду з кондиціонера і для парових прасок. Але тут варто спочатку перевірити інструкцію до конкретного приладу, оскільки вимоги виробників відрізняються.

Як використовувати воду з кондиціонера. Фото: згенероване ШІ, Телеграф

Є важливе правило

Воду з кондиціонера не можна пити. Також її не варто використовувати для приготування їжі, миття продуктів чи напування домашніх тварин.

Перед збором конденсату потрібно переконатися, що кондиціонер чистий, а його фільтри та дренажна система не забруднені. Саму воду краще набирати в чисту закриту ємність і не зберігати тривалий час.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як зробити вентилятор значно ефективнішим.