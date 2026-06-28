Пластиковые бутылки могут стать настоящим сокровищем: студент удивил своей идеей (видео)

Вторичное сырье можно использовать вместо дорогостоящего материала

Студент из Ивано-Франковска создал устройство, превращающее обычные пластиковые отходы в сырье для 3D-печати. За свое изобретение Максим Кущак получил звание "Изобретатель года".

О талантливом парне рассказывает "ОТБ Галичина". К созданию устройства его побудило собственное увлечение печатью на 3D-принтере. Пластиковые нити, необходимые для создания моделей, дорогие и быстро заканчиваются.

Максим Кущак. Фото: скрин видео

Парень начал искать выход из положения и решил создать установку, способную производить материал для печати на 3D-принтере (филамент) из пластиковых бутылок. Около месяца ушло у Максима на разработку и сборку устройства. Он состоит из нагревательного блока, системы охлаждения, электронного модуля и двигателя, протягивающего пластик через механизм.

Как работает устройство

Пластиковую бутылку следует очистить и порезать пластик на тонкую ленту. Далее он проходит через нагревательный элемент, где преобразуется в материал, пригодный для использования в 3D-принтере. Готовый филамент для удобства наматывается на катушку. Далее его можно использовать для печати моделей.

Разработка пока не имеет промышленных масштабов, однако она является отличным примером, как вторсырье можно использовать для изготовления тестовых изделий и моделей, говорит преподаватель изобретателя Игорь Пронюк. Благодаря этому устройству расходы на печать на 3D-принтере значительно сокращаются.

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