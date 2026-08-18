Укр

10 погибших: Россия ударила ракетами по поселку, название которого не дает покоя Путину (карта)

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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Автор
Диктатор направляет свои ракеты на мирных людей Новость обновлена 18 августа 2026, 11:22
Диктатор направляет свои ракеты на мирных людей. Фото Коллаж "Телеграф"

Один из прилетов произошел по кафе

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Во вторник, 18 августа, Россия нанесла удар по поселку Печенеги Харьковской области. Известно о десяти погибших, еще восемь человек пострадали.

Обновлено. Число пострадавших в результате атаки в Печенегах возросло до 17 человек, — Синегубов. Чтобы установить личности погибших, понадобится экспертиза ДНК — ХОВА. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответ на циничный российский удар по мирным людям. Спасатели уже ликвидировали пожар, на месте продолжают работать все экстренные и оперативные службы.

"Обязательно ответим на этот российский удар. И не менее важно, чтобы партнеры тоже дополняли наши справедливые кинетические ответы своими шагами в давлении на Россию и поддержке Украины", — пишет глава государства.

Россия атаковала поселок Печенеги 18.08.2026, последствия
ГСЧС спасает людей. Фото: ГСЧС
Россия атаковала поселок Печенеги 18.08.2026, последствия
Россия ударила по людному месту, многие пострадавшие. Фото: ГСЧС
Россия атаковала поселок Печенеги 18.08.2026, последствия
Продолжается разбор завалов. Фото: ГСЧС
Россия атаковала поселок Печенеги 18.08.2026, последствия
Пылали несколько машин. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Россия атаковала поселок Печенеги 18.08.2026, последствия
Разрушения в центре поселка значительные. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Об атаке сообщил начальник ОВА Олег Синегубов. В результате удара повреждены 10 частных домов, кафе, почта, магазин и не менее 7 автомобилей.

Как рассказал "Суспільному" руководитель печенежской общины Александр Гусаров, по центральной части Печенегов ударили две "Бандероли" — российский барражирующий боеприпас или малогабаритная крылатая ракета с реактивным двигателем.

Удары пришлись на район магазинов, почты, кафе, где утром находились многие люди. Попадания были в радиусе около 50 метров друг от друга, одно — в кафе.

Данные о погибших и раненых неокончательны. В поселке продолжается разбор завалов.

Почему РФ атакует Печенеги

Поселок Печенеги, где находится Печенежская дамба, расположен в Чугуевском районе Харьковской области. Враг регулярно наносит атаки по дамбе, которая является ключевым сооружением, удерживающим одноименное водохранилище. Печенежское водохранилище — крупное русловое водохранилище на реке Северский Донец, расположенное в Харьковской области.

Печенежское водохранилище обеспечивает более 70% потребностей Харькова в воде. Его также называют "Харьковским морем".

Почему Путин ненавидит Печенеги

У главы России Владимира Путина нездоровая фиксация на печенегах и половцах. А название атакованного поселка созвучно — Печенеги, что может вызывать особую ненависть Путина.

Печенеги и половцы — средневековые тюркоязычные кочевые народы, которые в разное время жили в степях у границ Киевской Руси и часто нападали на ее земли. В частности, диктатор породил мемную фразу с их упоминанием во время пандемии коронавируса в 2020 году.

"Наша страна неоднократно проходила из-за серьезных испытаний: и печенеги ее терзали, и половцы, — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную ", — говорил тогда Путин.

Однако, как писало "Радио Свобода", утверждать, что Россия "справилась" с печенегами, нет оснований. На самом деле, как свидетельствуют документы и археологические материалы, с печенегами справились не столько русские князья, сколько половцы, которые вытеснили своих конкурентов из степей Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ночь на 16 августа Россия атаковала Киев, Днепропетровскую и Полтавскую области баллистикой и дронами. В Кривом Роге враг нанес удар по "АрселорМиттал Кривой Рог". Погибли два человека, 14 получили ранения.

Теги:
#Харьковская область #Жертвы #Атака