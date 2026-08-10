Россия сворачивает выпуск "Кинжалов" и Х-32: почему это плохая новость для Украины

Враг наращивает производство ракет и беспилотников

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Россияне с апреля 2026 прекратили выпуск ракет "Кинжал" и Х-32, что позволило нарастить производство баллистических ракет и направить для них больше ракетного топлива. Они инвестируют в производство тех ракет, которые обладают более высокой точностью попадания.

Почему россияне приостановили производство некоторых видов ракет

Об этом заявил заместитель начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью "РБК-Украина". По его словам, Россия приостановила и выпуск и применение ракеты Х-32 (модернизация Х-22), идущие на них средства и комплектующие перераспределили для других типов ракет, которые считаются более эффективными.

"Они работали над тем, чтобы увеличить точность Х-32. Однако результаты нескольких боевых испытаний показывали, что это им не удается, и россияне снова вернули их на доработку, а план по серийному производству приостановили. Такие же у них нюансы и с "Кинжалами". Вряд ли мы вспомним случай, когда эта ракета попадала точно в цель. Для эффективной ракеты отклонение от цели не должно превышать 5-7 метров, а у них – 30 метров и больше", — пояснил Скибицкий.

Он добавил, что на начало августа Россия уже выполнила годовой план по производству ракет "Циркон" и "Оникс" по государственному оборонному заказу. За 7 месяцев в РФ изготовили 33 "Циркона" и 60 "Ониксов."

Ракета "Оникс". Фото: Википедия

"В целом по основным типам ракетного вооружения у них сейчас выполнение плана на месяц — на уровне 110-120%. Согласно данным ГУР МО Украины, план по производству Х-101 в июле был выполнен на 140%, "Калибров" — на 111%, крылатой ракеты Х-35 – 200%", — рассказал заместитель начальника ГУР.

По его словам, Москва изучает эффективность применения ракет и направляет средства на те, которые лучше справляются со своей задачей. Если некоторые типы ракет доходят до целей – они увеличивают их производство.

"Однако при этом авиационный компонент ударов они привлекают меньше. У россиян есть технические проблемы с крылатыми ракетами и с самими самолетами — не все ракеты сходят в момент пуска. Для страховки они привлекают резервную авиацию", — отметил Скибицкий.

Новые разработки России

В этом году у РФ появились баражирующие боеприпасы "Бандероль" и "Дань-Т", которые запускаются с вертолетов. Сейчас враг работает над возможностью запускать их из самолетов. Также появился "Циркон" и модернизированный "Оникс", который раньше мог избивать только по морским целям.

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Речь идет о "Герань-1", "Герань-2", "Герань-3", "Герань-4", "Герань-5", "Гарпия", "Гербера", "Гербера-камикадзе", "Гербера сиккер". Россияне перенастраивают производство с акцентом на турбореактивные "Герань-4" и "Герань-5". В одной из недавних атак 50% уже составляли именно турбореактивные беспилотники. Для них Украине нужны другие перехватчики или малое ПВО.

Вадим Скибицкий. Фото: ГУР

Какие запасы и объемы производства баллистических ракет для "Искандер-М" в России

По данным разведки, по состоянию на 5 августа – около 130 ракет 9М723. Плановый месячный показатель производства – 60 единиц.

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По мнению ГУР, Россия будет делать такой запас. По словам Скибицкого, это можно будет отследить при калькуляции: сколько они запланировали выработать, сколько сделали и сколько запустили.

Россия не будет делать пауз в атаках

"Они смогут уменьшить количество ракет, летящих по одной цели, но паузу они вряд ли будут делать. Ведь сейчас у них в приоритете поражения одних целей, а затем они будут переключаться на другие", — прогнозирует генерал-майор.

По его словам, интенсивность обстрелов будет зависеть от объемов производства в РФ. Поэтому главная задача Украины — действовать на опережение и наносить как можно большие потери агрессору.

Как писал "Телеграф", Скибицкий также объяснил, почему Россия терроризирует именно Киев и склады. Враг имеет несколько целей.