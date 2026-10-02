Поспешите до 6 октября: популярный продукт в "АТБ" продают на 430 грн дешевле

На этот товар действует скидка почти 40%

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До 6 октября в "АТБ" действуют скидки на множество товаров, среди которых есть особенно выгодные предложения на кофе. Некоторые популярные позиции сейчас стоят на сотни гривен дешевле, поэтому стоит проверить, на каких пачках можно хорошо сэкономить.

По данным "Телеграфа", наибольшая экономия приходится на 1 кг Jacobs Monarch в зернах. Его цена снизилась с 1135,90 до 708,90 гривны.

Подробнее в материале: "Вот это цены: в "АТБ" продукты подешевели до 50% – акция всего неделю".

То есть украинцам до начала следующей недели удастся сэкономить 427 гривен.

Скидка на кофе в зернах Jacobs Monarch в сети АТБ продлится до 6 октября.

В то же время в "АТБ" есть и другие виды кофе со скидками до 45%

Также со скидкой 44% продают растворимый Ambassador Premium 200 г – за 263,50 грн вместо 477,30 грн. Ambassador Dark Roast молотый 225 г стоит 143 грн вместо 258,90 грн, а Ambassador Premium молотый 225 г – 165,50 грн вместо 296,90 грн.

Среди других предложений – Jacobs Monarch растворимый 280 г за 399,90 грн (-41%), Jacobs KRAFTIG растворимый 200 г за 249,90 грн (-40%), а также Nescafe Gold 280 г за 465,50 грн (-32%).

Чтобы найти настоящую выгоду в "АТБ", покупателям советуют пересчитывать цену товара за килограмм или литр. Такое простое сравнение показывает: взять две меньшие пачки кофе порой выходит на 20 гривен дешевле, чем одну большую упаковку.