Мальдіви по-українськи: де шукати мальовничий кар'єр, який порівнюють із світовими курортами (фото, карта)

Ще кілька десятиліть тому сюди приїжджали зовсім не заради відпочинку

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Дружбівський кар’єр на Житомирщині ще кілька десятиліть тому був промисловим об’єктом, де видобували кварцито-піщаник. Після припинення робіт котлован поступово заповнився водою, а згодом це місце стало популярною локацією для відпочинку.

"Телеграф" розповість, де знаходиться Дружбівський кар’єр, як він перетворився з промислового об’єкта на туристичну локацію та чим там можна зайнятися.

Де знаходиться Дружбівський кар'єр

Дружбівський кар’єр розташований поблизу селища Дружба в Коростенському районі Житомирської області.

Найзручніше добиратися сюди власним автомобілем. Частина дороги до самої локації проходить через ліс, тому перед поїздкою варто перевірити стан під’їзних шляхів.

Місце не належить до великих туристичних комплексів із розвиненою інфраструктурою. Саме тому поїздку сюди краще планувати заздалегідь і взяти із собою все необхідне для відпочинку.

Як промисловий кар'єр перетворився на озеро

Історія Дружбівського кар’єру починалася зовсім не як туристична.

Тут видобували кварцито-піщаник, який використовували у будівництві. На початку 1990-х об’єкт належав підприємству Міністерства оборони України "Кварц", а у 2020 році перейшов до сфери управління Фонду державного майна.

Після припинення видобутку величезний котлован поступово почала заповнювати вода — дощова, тала та з підземних джерел.

Так колишня промислова зона з часом перетворилася на водойму, оточену світлими схилами та лісом.

Дружбівський кар’єр. Фото: blog.pokupon.ua

Тут колись була промислова зона. Фото: travel-guide.in.ua

Чому його називають українськими Мальдівами та Памуккале

Головна особливість Дружбівського кар’єру — незвичне поєднання бірюзової води, світлих порід і навколишнього лісу.

Саме через колір води локацію іноді порівнюють із Мальдівами. У сонячну погоду вона набуває яскравого блакитного або бірюзового відтінку, що особливо ефектно виглядає на тлі світлих берегів.

Кар'єр часто порівнюють з Мальдівами

Через незвичний рельєф кар’єр також порівнюють із Памуккале в Туреччині.

Саме фотографії бірюзової води та світлих схилів, які активно поширюють у соціальних мережах, зробили це місце відомим далеко за межами Житомирщини.

Вода набуває яскравого блакитного

Купатися, ночувати в наметах і фотографуватися

Дружбівський кар’єр підійде насамперед для тих, хто любить відпочинок на природі без великої кількості туристичної інфраструктури.

Тут можна:

відпочити біля води;

покупатися;

влаштувати пікнік;

прогулятися навколишніми лісами;

залишитися з наметом;

зробити фото на тлі бірюзової води та світлих схилів.

Сюди приїжджає багато туристів

Водночас туристам варто пам’ятати, що це колишній промисловий об’єкт, а не облаштований пляжний комплекс. У деяких місцях береги можуть бути крутими, а глибина водойми — значною.

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